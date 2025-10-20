Uso incorreto de carregador de celular pode causar incêndios e explosões

O uso de carregadores de celular faz parte da rotina do mundo moderno. Em casa, no trabalho, nos momentos de lazer e até mesmo no carro, quem nunca se viu procurando uma tomada para carregar a bateria do seu aparelho? Apesar de ser um ato corriqueiro, o CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) alerta que é preciso prestar atenção no uso incorreto de carregadores de celular, que oferece riscos de incêndios e explosões.





De acordo com a capitã Luisiana Guimarães Cavalca, do CBMPR, é fundamental que os consumidores escolham equipamentos certificados e de qualidade. “As pessoas acabam optando por cabos mais baratos, mas muitas vezes eles não são aprovados pela Anatel e não têm estrutura para suportar a caloria gerada durante o carregamento. Isso pode causar superaquecimento, curto-circuito e até explosão”, alerta.





EXPLOSÃO NO CARRO

No caso do carregamento em veículos, ela cita uma ocorrência recente atendida pelos bombeiros em Curitiba, em que um carro em movimento teve uma explosão no celular que estava carregando no veículo. O motorista se assustou, perdeu o controle e acabou causando um acidente.





CARREGAMENTO SEM SUPERVISÃO

Segundo a oficial, é preciso estar atento durante o carregamento do aparelho. “Nunca se deve deixar o celular carregando sem supervisão, principalmente ao sair de casa. Já houve situações em que pessoas deixaram o aparelho carregando e, ao voltarem, encontraram a residência em chamas e o celular foi apontado como causa provável do incêndio”, afirma.





SOBRE A CAMA

Outro erro comum é carregar o celular sobre a cama ou embaixo do travesseiro. “O colchão é um material que queima muito rápido. Se ocorrer um curto-circuito, o fogo se espalha rapidamente e pode causar grandes danos. O ideal é deixar o aparelho sobre uma superfície firme e afastada de materiais inflamáveis”, orienta a capitã.





Ela também chama atenção para o carregamento dentro dos carros. “O ideal é ligar o veículo primeiro e só depois conectar o celular. Isso porque, ao acionar o motor, pode haver uma variação de tensão que pode resultar desde dano ao aparelho, até uma explosão”, explica.

CRIANÇA OU ANIMAIS EM CASA





Para quem tem criança ou animais em casa, ela ressalta que é importante retirar o carregador da tomada após o uso. “Eles podem morder o cabo que está ligado à tomada e levar um choque”. Por fim, vale sempre ficar atento à bateria, se ela esquenta muito durante o carregamento, ou está estufada, é um sinal de que está com problema e pode causar explosão.

DICAS:





- Utilize apenas cabos e carregadores aprovados pela Anatel, verifique a certificação na embalagem.

- Não deixe o celular carregando quando sair de casa.





- Evite carregar o aparelho sobre camas, sofás ou travesseiros, pois eles queimam rapidamente.





- Desconecte o carregador da tomada após o uso, evitando o risco de choque, especialmente com crianças.





- Fique atento a sinais de problema na bateria, como aquecimento excessivo ou estufamento.

- No carro, conecte o celular apenas após ligar o veículo.