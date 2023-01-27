Pesquisar
comportamento
Tenha cuidado!
Uso incorreto de carregador de celular pode causar incêndios e explosões
Fique atento!
Golpes no Carnaval: veja os mais comuns, como evitá-los e o que fazer
Saiba o que fazer!
Relatos de cegueira levam Anvisa a proibir venda de pomadas capilares
Proporção Áurea
Regé-Jean Page, de 'Bridgerton', é eleito o homem mais bonito do mundo
27 jan 2023 às 12:30
Já escolheu o seu?
Look de Carnaval: veja cinco dicas do que vestir nos dias de folia
25 jan 2023 às 13:52
Você já conhecia?
Bruna Griphao afirma ser bissexual heteroafetiva: saiba o significado do termo
25 jan 2023 às 11:58
Violência psicológica
Descubra o que é um relacionamento abusivo, tema da fala de Tadeu Schmidt no BBB
25 jan 2023 às 11:17
Mais inclusão
Facebook e Instagram irão rever proibição de fotos de mamilos femininos
22 jan 2023 às 12:30
Aumento no número de operações
Plástica em adolescentes: quais são as motivações e os critérios?
20 jan 2023 às 12:43
Astrologia
Astróloga recomenda as cores da maquiagem para cada signo em 2023
18 jan 2023 às 10:37
Pomadas modeladoras
Anvisa proíbe a fabricação de sete produtos para cabelos
18 jan 2023 às 09:54
Quebra de tradição
Mais que roupas, Janja veste símbolos da cultura brasileira
05 jan 2023 às 11:19
Confira o seu!
Taróloga de Londrina mostra as previsões do tarot para cada signo em 2023
30 dez 2022 às 12:00
Menor número desde 2018
Número divórcios cai 10% este ano no Brasil em comparação a 2021
26 dez 2022 às 12:32
Fique atento!
Anvisa alerta sobre uso de produtos para trançar os cabelos
15 dez 2022 às 14:02
Sem senha
Pagamentos por aproximação: saiba como se proteger de golpes
05 dez 2022 às 14:19
Com ácido hialurônico
Conheça os riscos da rinomodelação, que causou necrose no nariz do cantor Naldo
29 nov 2022 às 13:57
Vício ou hábito?
56% dos brasileiros não ficam longe do celular por mais de uma hora
28 nov 2022 às 13:28
Fique atento!
Black Friday: confira dicas para não cair em golpes
14 nov 2022 às 11:52
Qual a tua opinião?
Sexo com hora marcada vale a pena, mas a relação só sobrevive com erotismo
06 set 2022 às 10:25
Solteiro sim, sozinho nunca
Dia do Solteiro: como aproveitar a data da melhor maneira
15 ago 2022 às 16:20
Rituais energéticos
Astrologia: confira os rituais de proteção para cada signo
03 ago 2022 às 18:00
Alerta
Entenda quais prejuízos o excesso de telas pode causar em crianças e adultos
06 jul 2022 às 18:17
