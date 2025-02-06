Pesquisar

Dia de pescado

Veja o cardápio do Restaurante Popular de Londrina nesta quinta-feira

Redação Bonde
06 fev 2025 às 09:30

Vivian Honorato/N.Com
Veja o cardápio do Restaurante Popular Leonel Brizola, em Londrina, desta quinta-feira (6):


Arroz
Feijão preto
Peixe à milanesa
Abobrinha refogada
Alface
Banana


O "Brizolão", como o restaurante é conhecido popularmente, oferece almoços de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, e se localiza ao lado do Terminal Central, na rua Professor João Cândido, esquina com a avenida Leste-Oeste.

O estabelecimento oferece até 1.000 refeições diárias. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões ou pagamento via Pix.


Cardápio Restaurante Popular Leonel Brizola
