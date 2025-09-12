Vestibular UEL 2026 começa neste domingo com Provas de Habilidades Específicas

Um total de 948 candidatos de cinco cursos da UEL (Universidade Estadual de Londrina) realizam, neste domingo (14), a PHE (Prova de Habilidades Específicas) do Vestibular UEL 2026. As informações sobre horários e locais de provas podem ser consultadas no Cartão de Inscrição do candidato, disponível no site do Vestibular.





As avaliações serão aplicadas nos períodos da manhã e da tarde, em três Centros de Estudos do Campus Universitário (CTU, CESA e CECA). A UEL recomenda que os vestibulandos cheguem com pelo menos 30 minutos de antecedência, e com documento de identificação original com foto.

No período da manhã, candidatos dos cursos de Design de Moda (158 inscritos) e Design Gráfico (241) realizam a PHE a partir das 8h, no CTU. À tarde, a partir das 13h30, será a vez dos inscritos para Arquitetura e Urbanismo (359) e Artes Visuais (149), no CESA.





Já os 41 candidatos de Música farão a prova no CECA, a partir das 14h. Nesta edição, a PHE deste curso passa a ocorrer em etapa única e individual, aplicada somente em um turno.

O resultado da Prova de Habilidades Específicas será divulgado no dia 25 de setembro, às 17h, no site do Vestibular. Os candidatos não aprovados concorrerão automaticamente à segunda opção de curso indicada na inscrição.





VESTIBULAR UEL 2026

Nesta edição, o Vestibular da UEL registrou o total de 17.296 inscritos. Os candidatos concorrem a um total de 3180 vagas em 53 cursos presenciais, considerando a reserva para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e para o Aprova Paraná Universidades.





O processo seletivo será realizado em fase única, com dois dias de prova. No domingo, 26 de outubro, todos os candidatos farão a Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Redação, com 60 questões objetivas sobre: Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Matemática, Química e Sociologia e uma proposta de redação.

Já no dia 27 de outubro, na segunda-feira, apenas candidatos de cursos com alta concorrência realizam a Prova de Conhecimentos Específicos, com nove questões discursivas de três disciplinas: duas definidas pelos colegiados dos cursos e uma de Sociologia, comum a todos. A lista de disciplinas exigidas por curso está disponível no Manual do Candidato.





Entre os cursos mais concorridos desta edição, estão Medicina (com 5816 candidatos), Psicologia (994), Direito Matutino (884), Medicina Veterinária (681) e Direito Noturno (636). O resultado oficial com a lista de classificados será publicado no dia 9 de dezembro de 2025, às 12h, no site do Vestibular.





