Universidade Estadual de Londrina
Ensino Superior
Governo confirma criação do curso de Biotecnologia da UEL
Neste mês
UEL começa a fazer exames gratuitos de DNA
Área isolada
Bandidos explodem caixa eletrônico na UEL
Vagas remanescentes
UEL convoca mais de 500 aprovados pelo Enem; veja lista
31 jan 2014 às 15:10
Entre 25 e 40 anos
UEL procura gêmeos para realização de pesquisa
28 jan 2014 às 17:56
Odontologia
Estado libera R$ 8,5 milhões para Clínica da UEL
16 jan 2014 às 15:07
Plantão 24 horas
Hospital Veterinário da UEL funciona durante o recesso
17 dez 2013 às 16:04
Testes de paternidade
Laboratório de exames de DNA da UEL começa a funcionar em 2014
13 dez 2013 às 17:52
Viaduto fechado
Acesso à UEL pela Faria Lima reabre na próxima semana
05 nov 2013 às 14:38
Nesta quinta-feira
UEL inaugura Laboratório de Análise Farmacêutica
30 out 2013 às 18:22
Final da tarde
Cantina é assaltada por jovens armados na UEL
27 set 2013 às 20:46
