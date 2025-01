Viagem de férias: cinto de segurança previne lesões medulares e cranianas no caso de acidentes

As férias de verão são um convite ao descanso e às viagens para conhecer novos destinos e aproveitar os dias quentes. Nessa época, os riscos de acidentes de trânsito aumentam significativamente devido ao maior fluxo de veículos nas rodovias.





O neurocirurgião Ivan Hattanda, que atua em Londrina, destaca que, entre as principais consequências dos acidentes nas estradas, estão as lesões medulares e no crânio - os chamados traumas raquimedular e cranioencefálico - que podem causar danos irreversíveis ao corpo.





De acordo com as Diretrizes de Atenção à Pessoa com Lesão Medular, publicadas pelo Ministério da Saúde, estima-se que ocorram a cada ano no País mais de 10 mil novos casos de lesão medular, sendo o trauma a causa predominante. Estudos em centros de reabilitação revelam que a maior parte dos casos relaciona-se a acidentes automobilísticos.





O uso do cinto de segurança é uma das medidas mais eficazes para prevenir lesões graves em acidentes de trânsito. Dados do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) mostram que o cinto reduz em até 50% o risco de morte e em 45% a probabilidade de lesões graves. Ele impede que os ocupantes do veículo sejam projetados contra o painel, o para-brisa ou para fora do carro.





Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego apontou que o uso do cinto de segurança no banco da frente reduz em 45% as chances de lesões graves em sinistros e, nos bancos de trás, os passageiros ficam até 75% mais seguros.





Já para os motociclistas, o uso de capacetes é obrigatório, e as luvas, botas e jaqueta são essenciais para evitar lesões.