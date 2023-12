Zé Neto quebra três costelas após capotagem e vai para UTI

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, fraturou três costelas e foi encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital de Base de São José do Rio Preto após sofrer um acidente na noite desta terça-feira (5) quando voltava de seu rancho em Fronteira, cidade mineira a 670 quilômetros de Belo Horizonte.



Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, o sertanejo chegou ao hospital às 22h30 e foi atendido pela equipe médica, que fez uma avaliação clínica e exames diagnósticos de imagens. "O quadro clínico do paciente é estável, porém inspira cuidado e avaliação constante", diz o boletim.





Publicidade

Publicidade

Diante da gravidade do acidente, ele ficará internado na UTI, a Unidade de Tratamento Intensivo. Um novo boletim médico será divulgado nesta quarta-feira (6), de acordo com a assessoria de imprensa do hospital.