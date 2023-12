Alexandre Pires se trancou por mais de uma hora em cabine de navio durante operação da PF

Um pouco mais de uma hora. Esse foi o tempo que Alexandre Pires ficou trancado em uma das cabines do navio onde se apresentou neste final de semana, ao tomar conhecimento que era alvo de uma investigação da Polícia Federal contra garimpo ilegal. Ao sair da área privativa, o cantor entregou o celular e o aparelho foi apreendido pelos agentes.







Publicidade

Publicidade

A reportagem apurou que a tripulação se preparava para deixar o navio quando várias viaturas da Polícia Federal chegaram na área de desembarque do porto de Santos na manhã desta segunda-feira (4). Apesar de um estranhamento inicial por causa dos agentes no pátio, a saída da embarcação era tranquila. Até que começaram a surgir rumores de que policiais estavam à procura de Alexandre Pires e do empresário Matheus Possebon.





Possebon foi o primeiro a ser procurado pelos policiais e acabou sendo preso preventivamente após desembarcar do cruzeiro temático do artista em Santos (SP). Já Alexandre Pires foi conduzido à sede da Polícia Federal local, onde prestou esclarecimentos e liberado. Os policiais também foram ao apartamento do artista em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina.

Publicidade