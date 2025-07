Zona Sul de Londrina recebe Complexo da Cidadania revitalizado

O Complexo da Cidadania da Zona Sul “Adeilza Maria de Souza” foi entregue domingo (20) pela Prefeitura de Londrina, totalmente revitalizado. Antes conhecido como Praça da Juventude, o espaço, localizado na Avenida Guilherme de Almeida, no antigo Pavilon, volta a ser um ponto de encontro para o esporte, a cultura e a convivência na região sul de Londrina.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O espaço recebeu diversas melhorias, como construção de quadras de vôlei de praia e beach tennis, área de arremesso de peso, circuito pet, novas praças e estacionamento. Também foram feitas a recuperação dos vestiários da quadra coberta, colocação de alambrado ao redor do campo de futebol e pintura da quadra poliesportiva, com substituição de alambrado.





O local recebeu, ainda, a execução de calçamento com paver e piso tátil, além de guarda-corpo e novos mobiliários urbanos. Também foram reformados os pisos, rampas e escadas, e revitalizada a pista de skate. Entre as novidades, estão a implantação de uma academia ao ar livre e a instalação de um parque infantil. A antiga usina de asfalto, que faz parte da memória do espaço, ganhou nova pintura e foi mantida como um monumento histórico.

Publicidade





As melhorias foram executadas pela empresa Urban Green Serviços Urbanísticos, contratada pelo Município via licitação. Ao todo, foram investidos R$ 4.258.894,28 na revitalização do Complexo da Cidadania. Desse total, R$ 2.334.119,63 foram oriundos de recursos próprios, enquanto R$ 1.854.774,65 vieram de emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia. Os R$ 400.000,00 restantes vieram do Fundo Especial – Royalties.





“Esse espaço pertence às famílias londrinenses e não aceitaremos que ele seja usado para criminalidade ou vandalismo. Este local precisa estar ocupado o tempo todo por pessoas de bem, por isso é importante criar um calendário de esportes, de atividades, de eventos, de ações neste local”, disse o prefeito Tiago Amaral.

Publicidade





Moradora da região, Josiane Rosa, mãe de quatro filhos, celebrou a entrega do novo Complexo da Cidadania como uma conquista importante para as famílias da zona sul. “Moramos em um lugar precário, então ter um espaço gostoso para trazermos as crianças no fim de semana, para gastar um pouco da energia delas, é ótimo”, disse.

Publicidade





Clarice Aparecida de Carvalho, que reside no bairro há mais de 15 anos, contou que costuma frequentar o local com a família. Para ela, ter um espaço como o complexo perto de casa é importante para aliviar a rotina. “É bom para sairmos um pouco de casa e distrair a cabeça vendo a molecada brincar. A praça ficou muito bonita e agora os moradores precisam cuidar”, completou.





Moradora do União da Vitória, Cíntia Silva de Oliveira costuma ir a pé com a família até a praça nos finais de semana. “Uso bastante a quadra para praticar esportes, e as crianças adoram o parquinho. Poder usufruir de um espaço como este é muito bom”, relatou.

Publicidade





O Complexo da Cidadania da Zona Sul recebeu o nome de Adeilza Maria de Souza em homenagem à mãe do vereador Chavão. Londrinense e pioneira da região sul da cidade, Dona Adeilza era conhecida por sua fé, devoção à Nossa Senhora Aparecida e trabalho social. Ela faleceu em janeiro do ano passado.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: