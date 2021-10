Como decorar a sua casa para o Outubro Rosa durante o trabalho home office

No ano de 2020, o mundo enfrentou uma grande crise sanitária e econômica: a pandemia do novo coronavírus. Com isso, muitas empresas adotaram o regime home office para manterem os negócios ativos. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Você passou por isso? Então leve em conta que o seu novo, ou temporário, ambiente de trabalho precisa ser bem organizado, inclusive em campanhas, como o Outubro Rosa. Quer saber como você pode decorar a sua casa durante o Outubro Rosa? Continue a leitura.

O que é o trabalho home office?

O termo home office significa "escritório em casa". Isso nada mais é do que trabalhar em casa com o uso da tecnologia, fato que se tornou comum a partir da pandemia.

Você já se perguntou se é possível participar de eventos e campanhas da empresa na própria casa? Essa é a dúvida de muitas pessoas e a resposta é sim! Até mesmo fora do espaço empresarial é possível engajar os colaboradores. Um exemplo disso é a campanha Outubro Rosa.

Decoração da casa no Outubro Rosa

O outubro é considerado o mês da conscientização acerca do câncer de mama, o mais comum entre as mulheres. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), em 2020 o câncer de mama afetou aproximadamente 2,3 milhões de mulheres ao redor do mundo.

Esse número é elevado e, como forma de prevenir e tratar a doença, foi criada a campanha Outubro Rosa. Até mesmo com o regime home office, muitas empresas aderiram ao movimento para incentivar o autoexame e a mamografia.

Talvez a decoração seja uma exigência no seu serviço, mas encare isso como uma forma de sair da mesmice e, ainda, apoiar o combate ao câncer de mama. E se a sua empresa resolver promover uma competição saudável da melhor casa decorada, você estará pronto(a)? Confira algumas ideias para que o seu escritório seja cativante, além de formas de decorar a própria casa em prol da campanha.

1. Ambiente adequado Antes de tudo, é preciso ter um local apropriado para trabalhar em casa. Imagine só você estar em uma reunião online com os colegas vendo o seu quarto todo bagunçado. Que constrangedor, não é mesmo?

A limpeza e a organização devem ser feitas com constância, porque qualquer pessoa é mais produtiva em um cenário motivador. Busque um cômodo silencioso e com poucas distrações no decorrer do home office.

2. Iluminação Uma boa iluminação faz muita diferença. No home office, tornou-se necessário pensar em formas de melhorar a comunicação e uma delas é o uso de uma luz adequada. Prefira a luz natural e esteja perto de uma janela, se possível. Caso você precise apresentar alguma ideia em um encontro online, certifique-se de que há claridade, inclusive para melhorar a visualização da sua decoração.

3. Decoração A cor rosa é o símbolo do movimento, pois reforça o autocuidado feminino. Você pode adornar o seu escritório com peças simples e fáceis de serem adquiridas:

balões

laços

fitas

flores

corações

pompons

guirlandas

quadros personalizados

palavras escritas

almofadastas

cadeira rosa

cartazes

dentre outros enfeites

Tais objetos devem ser na cor rosa ou outras cores suaves, como branco. Use e abuse do seu senso criativo para enfeitar a parede, a mesa, a cadeira... Cabe lembrar que a escolha dos móveis também influencia na apresentação do seu local de trabalho durante o período todo. Outra dica é utilizar panos de fundo virtuais em plataformas de videochamada, como Google Meet, Zoom e Webex.

4. Vestimentas Além da decoração, vale a pena investir em roupas e acessórios na cor rosa, caso a empresa permita ou defina um dia para isso.

Qual é a importância do Outubro Rosa para empresas e colaboradores?

Tanto a empresa, quanto os colaboradores saem no lucro ao participarem de campanhas, como o Outubro Rosa. Além de incentivar o autoexame e a mamografia das mulheres, essa atitude mostra uma preocupação com uma causa social, o que aumenta a visibilidade do negócio. Para atrair mais público com sinceridade e comprometimento, podem ser adotadas algumas medidas, como:

descontos em produtos e serviços durante o mês de outubro

brindes para os clientes

palestras e rodas de debates na internet

doações para instituições que tratam o câncer de mama

personalizar embalagens