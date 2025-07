Formigas: 60% dos lares brasileiros têm problemas com infestação, aponta pesquisa

Uma pesquisa promovida pela Flora, indústria de bens de consumo detentora da marca Mat Inset, analisou o perfil dos consumidores de produtos inseticidas que revela um cenário comum no Brasil: formigas têm invadido os lares brasileiros e, por isso, os consumidores estão cada vez mais atentos à proteção e à eficácia dos produtos voltados ao controle desses insetos.

A pesquisa exclusiva ouviu 518 consumidores e conclui que as formigas lideram o ranking de incômodos domésticos, percebidas com frequência por 60% dos entrevistados, à frente até mesmo de mosquitos (50%) e baratas (45%). Diante desse cenário, 90% dos consumidores afirmam utilizar produtos para controle de pragas e insetos, sendo que 40% usam especificamente para combater formigas.





Publicidade

Outros focos de proteção que a pesquisa mostrou, incluem pernilongos/mosquitos da dengue (55%), baratas (50%), cupins (20%) e ratos (15%). Apenas 15% afirmam não usar nenhum tipo de produto.





Publicidade

A pesquisa também revela que o consumidor prioriza eficácia acima de qualquer outro atributo: 50% escolhem produtos com base no desempenho, mais do que a marca ou outros fatores. Isso indica que, para lidar com infestações recorrentes como as de formigas, o que mais importa é o resultado visível.





Publicidade

Entre os formatos mais utilizados estão os aerossóis (55%), porém alternativas como seringas (15%), gel (15%) e raticidas (10%) também vêm conquistando seu espaço no lar dos brasileiros.

Publicidade

Total de entrevistas: 518 pessoas - 55% mulheres e 45% homens

Período de coleta: 14/04/2025 a 07/05/2025

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.