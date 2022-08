Como impor limites no trabalho sem prejudicar carreira ou saúde mental

A busca por limites saudáveis no trabalho vem sendo chamada de quiet quitting, termo em inglês que significa demissão silenciosa. Ao contrário do que o nome sugere, trabalhadores que defendem a tendência não querem ser demitidos, mas desejam equilíbrio entre vida pessoal e profissional.







Para que a imposição de limites não comprometa o emprego ou a própria saúde mental do trabalhador, especialistas recomendam cuidado com a forma de comunicá-los e de se relacionar com a organização.



Leonardo Berto, gerente da operação da empresa de consultoria em recursos humanos Robert Half no ABC e Baixada Santista, explica que o trabalhador deve ponderar o ambiente, o momento e a estrutura da empresa para verificar a melhor forma de estabelecer fronteiras.

"Às vezes [o problema] não é nem o fato de eu querer ter um limite, mas a forma como eu comunico isso, e o desprendimento ou o comprometimento que vou mostrar nas relações do dia a dia", explica.



Entender a cultura organizacional, incluindo demandas, necessidades e formas de mensurar resultados na empresa pode ajudar a saber quando e como agir para manter o equilíbrio, assim como em que momentos e de que forma podem haver mais barreiras.

Enquanto limites podem ser benéficos e combater o adoecimento, em excesso podem se traduzir em perda de sentido e engajamento com as atividades.

Sergio Guimarães, psicólogo e professor universitário na área de saúde mental no trabalho, diz que é importante manter um nível de engajamento saudável com o emprego, sem deixar de ver nele algum sentido.

"Uma vez que o sujeito está ali puramente para cumprir protocolo, perde sentido das suas funções laborais e está ali só para cumprir tabela, isso pode ter um horizonte de adoecimento."



Guimarães diz que isso pode levar a uma performance robótica, sem envolvimento subjetivo e sem laços de confiança e de cooperação, aumentando o risco de desenvolver processos patológicos como a síndrome de Burnout.

O psicólogo também destaca que a ideia do quiet quitting não pode ser generalizada, pois nem todos têm condições de adotá-la. "Sem dúvida, em categorias profissionais de trabalho mais precarizado é sempre mais difícil colocar limite. Então essa questão do quiet quitting também fica um pouco comprometida."