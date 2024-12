Ano Novo: cinco simpatias para começar 2025 com o pé direito

Pular sete ondas:



Já bem conhecida, a tradição de pular sete ondas na virada do ano pode ser feita para aqueles que desejam atrair boa sorte, passar por uma purificação e ganhar forças para enfrentar os obstáculos que surgirem no ano seguinte.

Para este ritual, é necessário pular sete ondas no mar, fazendo um pedido a cada pulo. Também pode envolver deixar presentes para Iemanjá, considerado o orixá das águas e dos mares pela Umbanda, como espelhos, flores e colares.



Comer uvas e guardas as sementes:

Outra simpatia conhecida para praticar na virada do ano é a das sementes de uvas, que garante trazer sorte e prosperidade para 2025. A uva simboliza prosperidade, abundância e fertilidade em várias culturas, por isso, acredita-se que guarda as sementes pode atrair boa sorte.

Nessa tradição, é necessário comer 12 uvas exatamente à meia-noite, uma para cada mês do ano, e guardar as sementes na carteira para atrair dinheiro. Outra maneira seria a de plantar as sementes em um vaso ou canteiro e mentalizar os desejos para o novo ano.



Comer lentilha na virada:

Outra crença que envolve comida é a de comer lentilha como a primeira refeição do ano, logo após a virada, para atrair dinheiro e prosperidade. A associação é feita graças ao formato redondo e achatado do grão, que lembra moedas.

Outra maneira de seguir a tradição seria plantar a semente em um vaso e deixá-la crescer durante o ano, simbolizando o crescimento e prosperidade que se espera durante 2025.



Folha de louro no sapato ou na carteira:



Pensando no lado financeiro, essas duas simpatias prometem atrair mais dinheiro e prosperidade para o ano novo, além de auxiliar com o controle e impedir que se gaste mais do que se ganha.

A folha de louro pode ser utilizada de duas maneiras para atrair boas energias. Colocando uma folha de louro no sapato durante a virada de ano pode atrair boas energias e afastar as ruins, já colocando na carteira, atrai dinheiro e prosperidade.

A folha de louro colocada na carteira deve ser trocada a cada sete dias durante o ano para continuar com seu poder de atração.



O poder das cores:



Por fim, a simpatia mais popular durante o ano novo é a de se vestir de acordo com o que deseja atrair. Seja mudando a cor do look ou da calcinha, as cores devem atrair energias específicas e realizar metas no ano de 2025.

As principais associações feitas nessa simpatia são a cor branca representando paz e harmonia, vermelho indicando paixão e amor, amarelo para alegria e prosperidade, verde para atrair renovaçao e esperança, rosa para afeto e romantismo e azul para aqueles que desejam tranquilidade e equilíbrio.

Basta se vestir de acordo com o que deseja na virada do ano e mentalizar seus desejos e metas para que 2025 seja um ano de conquistas e superações.

