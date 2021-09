Aprenda a fazer o descarte correto de medicamentos

Você sabe o que fazer com aqueles remédios vencidos ou em desuso? Apesar de pouco divulgado, o descarte correto dos medicamentos em ganhando espaço ao longo dos últimos anos, afinal, o Brasil é um dos maiores consumidores de medicamentos do mundo. Para ter ideia da proporção, segundo dados do Conselho Federal de Farmácia, existe, aqui, uma farmácia para cada 3.300 habitantes e o país está entre os dez que mais consomem medicamentos no mundo.