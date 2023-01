Astróloga recomenda as cores da maquiagem para cada signo em 2023

Você sabia que pessoas de cada signo podem se dar melhor usando cores, nas roupas ou maquiagem, que favorecem as suas atividades?





Pensando nisso, a marca de comesticos Quem Disse, Berenice? convidou a astróloga Barbára Carrara para contar o que pode se esperar deste ano, além de especificar as melhores cores para usar nas makes, garantindo prosperidade na realização de desejos e equilíbrio com as energias do novo ciclo.

Para conseguir criar looks criativos com as cores recomendadas para cada signo, a marca indica as palettes Supernova e Só Brilha, lançamentos que unem multifuncionalidade, versatilidade e muitas opções de cores em diferentes acabamentos opacos, brilhosos e cintilantes.





“As palavras-chave do ano são: independência, início, coletividade, inovação, autoconfiança, luta, liberdade, igualdade e diversidade”, define Barbára.

A astróloga explica que esse cenário é decorrente das influências de Júpiter, Saturno, Nodo Norte e Plutão, que vão exigir movimentações em todos os signos e até mesmo marcar uma guinada de geração.





Além disso, diz que, para a astrologia, as cores têm uma influência na forma como as pessoas vibram suas necessidades ao universo.





“Gosto de defini-las também como uma linguagem milenar que usa e abusa de arquétipos que nós vivenciamos na nossa existência como seres humanos. As cores transmitem diferentes sensações e vibrações”, conclui.





