Brasil é o país que mais mata trans pelo 16º ano, com 105 homicídios em 2024

Cento e cinco pessoas transexuais foram mortas no país em 2024. Os dado é do registro nacional realizado pela Rede Trans Brasil. O número de homicídios representa queda de 12% em relação ao levantado em 2023, quando houve 119.



Mesmo com a diminuição, o Brasil segue sendo o país que mais mata trans desde 2008, segundo o Trans Murder Monitoring, parceria global de monitoramento de assassinatos de membros da comunidade. Dos 350 casos reportados no mundo, 30% foram em solo nacional.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Segundo o levantamento da Rede Trans Brasil, a região Nordeste lidera no total de vítimas, com 40. Em seguida, vêm Sudeste, com 35, Centro-oeste, com 14, Norte, com 10, o Sul, com 5, e o Distrito Federal, com 1.



Para catalogar os casos, a Rede Trans Brasil recolhe as mortes divulgados pelos meios de comunicação e as denunciadas à própria organização. Desde o início do monitoramento, em 2016, já foram registrados 1.181 assassinatos de pessoas trans.

Publicidade



Segundo último levantamento do Observatório de Mortes e Violência LGBTI+, de 2023, a cada 38 horas uma pessoa da comunidade morria violentamente no país.