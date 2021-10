Campanha doa cabelo para o Hospital do Câncer de Londrina

A campanha Mechas do Amor é uma iniciativa do Boulevard Shopping e pretende contribuir com o processo de tratamento contra o câncer de pacientes do HCL (Hospital do Câncer de Londrina). Além das complicações físicas trazidas pela doença, os pacientes lidam diariamente com mudanças que afetam diretamente a autoestima causadas, por exemplo, pela queda dos cabelos, resultado dos processos de quimio e radioterapia.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A ação do empreendimento é uma parceria com o salão Fátima Martins, que fará o corte de cabelos de pessoas voluntárias e doará as mechas para o Hospital. A mecha para doação precisa ter no mínimo 15 centímetros de comprimento. Não há outros critérios e todos os tipos de cabelos são bem-vindos na confecção de apliques.

Continua depois da publicidade





O corte é gratuito, basta ser agendado com antecedência pelo telefone (43) 3344-3040 já que os horários disponíveis durante a semana são limitados. Além disso, ao doar mais de 30 centímetros de cabelo, o voluntário ganha gratuitamente uma vaga para manicure de pé e mão no salão. “Nos sentimos honrados em contribuir com uma causa nobre, feminina e dentro do nosso universo de possibilidades. É muito gratificante”, destaca a proprietária do salão Fátima Martins, Mirian Ariyoshi.





Para a superintendente do Boulevard Shopping, Tania Hara, é muito importante apoiar a causas que ajudam a trazer mais conforto e a melhorar a qualidade de vida. “O Outubro Rosa chama a atenção para os cuidados contra o câncer de mama e estar engajados nessa campanha é uma forma de contribuirmos com este alerta global. A nossa campanha visa fortalecer as mulheres ao trazer uma nova perspectiva para o enfrentamento da doença”, afirmou.

Continua depois da publicidade





As mechas doadas serão direcionadas ao HCL, que fará a confecção das perucas. O Hospital, que é especializado em tratamentos contra o câncer em Londrina, realizou, de acordo com o último relatório anual disponível em 2017, cerca de 800 mil atendimentos em um período de um ano, uma média de mais de 65 mil atendimentos ao mês em mais de 40 mil pacientes.





Dados sobre o câncer





O câncer atinge milhões de pessoas no mundo todo, sendo uma das principais causas de morte antes dos 70 anos em 112 de 183 países. No Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 é de 625 mil novos casos de câncer. O câncer de pele não melanoma ainda é o mais incidente, seguido pelos cânceres de mama e próstata.





O câncer de mama é o mais recorrente em mulheres no mundo, com uma incidência de aproximadamente 2,3 milhões de novos casos só em 2020. O equivalente a 24,5% dos diagnósticos de câncer em mulheres. No Brasil o câncer de mama também é o mais incidente, com exceção dos tumores de pele não melanoma.