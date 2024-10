Como ter uma velhice ativa? Novo site avalia se você está no caminho certo

Uma ferramenta inédita, chamada ILP (Indicador de Longevidade Pessoal), pretende ajudar as pessoas a entender se o atual estilo de vida contribui para uma velhice ativa e, a partir disso, promover mudanças que podem influenciar na longevidade e na qualidade de vida.





A ferramenta avalia seis áreas, com um total de 31 variáveis. Para cada uma é fornecida uma espécie de nota da longevidade, que varia de 0 a 100. De acordo com pesquisa que validou o indicador, a nota média dos brasileiros está em 64. Veja aqui qual é a sua.





As seis áreas são: atitudes em relação à longevidade (20 pontos), saúde física (20 pontos), saúde mental (20 pontos), interações sociais e meio ambiente (20 pontos), cuidados de saúde e prevenção (10 pontos) e finanças (10 pontos).





As perguntas englobam vários aspecto s da vida, como hábitos alimentares, consumo de ultraprocessados e de cigarros, rotina de atividades físicas e de lazer, qualidade do sono, sentimentos negativos, satisfação consigo mesmo, relações com amigos e familiares e acesso a serviços de saúde, todos fatores que influenciam na longevidade.





O teste foi desenvolvido e aplicado entre os brasileiros pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a Bradesco Seguros, e divulgado em um fórum de longevidade que aconteceu em São Paulo no último dia 8. O médico Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, é o consultor do projeto.





Segundo ele, o diferencial do indicador é ajudar as pessoas a identificar fatores passíveis de serem modificados. "Eu posso aplicar [o teste] e ver, por exemplo, que a minha saúde física está legal, mas a mental nem tanto. Daqui a um ano, posso aplicar de novo e ver se melhorei, piorei ou nada mudou. É uma oportunidade para promover mudanças", diz.





Kalache diz que a ideia foi criar algo que possa funcionar tanto em nível individual quanto em grupo. "É uma forma lúdica para lidar com um assunto que, para muitos jovens, soa ainda muito árido, distante."





Os seis pilares que constituem o indicador foram baseados nos preceitos do envelhecimento ativo da OMS (Organização Mundial da Saúde) e embasaram as perguntas de uma pesquisa que ouviu 1.058 pessoas de todas as regiões do país, de modo a representar a população brasileira, entre 6 e 13 de março de 2024. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.





O levantamento mostrou que o brasileiro tem uma boa percepção sobre ações e hábitos que contribuem para a longevidade, como uma alimentação saudável, mas muitos ainda não os colocam em prática.