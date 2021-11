Confira dicas de segurança para comprar na Black Friday

A Black Friday 2021 promete movimentar o comércio eletrônico, com descontos e promoções. Mas para aproveitar as ofertas, bons hábitos de pesquisa e paciência antes de fechar algum negócio são muito importantes.

De acordo com o professor do curso de CST (Curso Superior de Tecnologia) em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unopar, Thiago Henrique Lopes, o usuário tem sempre que checar alguns detalhes antes de compartilhar seus dados e, principalmente, de realizar o pagamento.

Segundo um estudo feito pela Kaspersky, empresa de segurança da informação, em 2020, o Brasil foi o país mais atingido por tentativas de roubo de dados pessoais ou financeiros de pessoas na internet. “Um ponto que a pesquisa traz e é extremamente alarmante é que o percentual de usuários brasileiros que tentaram abrir pelo menos uma vez links maliciosos, chega a 19,9% dos internautas do país, ou seja, a cada 10 usuários, 2 tentaram abrir esse tipo de conteúdo. Isso demonstra que muitas pessoas clicam em links, mesmo desconhecendo a empresa anunciante, mostrando a vulnerabilidade das pessoas em caírem em golpes”, explica o professor.





A primeira dica do especialista para não cair em golpes é não comprar em lojas de nomes desconhecidos e sempre verificar se o símbolo do cadeado aparece antes da URL na barra do navegador, indicando que o ambiente oferece privacidade. Também é importante não clicar em links de mensagens de e-mail, SMS ou redes sociais de pessoas ou organizações desconhecidas. Em caso de cliques equivocados, verifique para onde está o direcionamento. Se não houver a certeza de que o site é seguro, o aconselhável é não inserir informações pessoais, especialmente financeiras - número de cartão de crédito, por exemplo.





Confira as dicas:

1. Verifique a veracidade do site: muito parecidas, páginas falsas usam até o endereço semelhante. Veja se não há letras faltando ou fora do lugar na URL;

2. Dê preferência ao cartão de crédito no pagamento, pois ele permite estornos caso você não receba o produto correto. Suspeite se o único pagamento disponível for por meio de PIX;

3. Verifique a reputação da loja e antes de fechar o negócio confira a opinião de outros consumidores em rankings de reputação;

4. Redes sem fio gratuitas, comuns em espaços públicos, são boas para pesquisas, mas perigosas para transferências ou pagamentos, pois seus dados podem ser roubados;

5. Desconfie de promoções com preços muito baixos;

6. Desconfie de sites com design muito simples, antiquado e difícil de navegar. Veja se há CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa jurídica) na página e consulte o número no site da Receita Federal para saber se o registro é igual ao da loja;

7. Acesse os sites em modo anônimo, para que o navegador não registre localmente os dados referente às atividades realizadas no seu computador ou celular. Isso significa que não ficarão registradas as informações sobre downloads, cookies, login e senha, além de dados preenchidos em formulários;

8. Não salve os dados do seu cartão de crédito para compras futuras;

9. Documente todo o processo de compra fazendo capturas de tela. Assim, você pode documentar a página do produto – mostrando as informações que foram apresentadas a você;

10. Preste bastante atenção ao valor do frete, para ver se vale a pena seguir com a compra;

11. Faça cadastro antecipado nos sites das lojas que você deseja realizar compras, e que vão participar da Black Friday, assim você pode analisar se o produto está realmente com preço menor;

12. Atualize o antivírus e verifique se não há arquivos desconhecidos na sua máquina ou celular. No caso dos smartphones, prefira os aplicativos de lojas.