Pode interromper ovulação

Contato prolongado com plásticos compromete fertilidade feminina, diz estudo

Redação Bonde com assessoria de imprensa
12 fev 2025 às 18:16

Pexels
siga o Bonde no Google News!
Sem perceber, milhões de pessoas entram em contato, todos os dias, com substâncias químicas que podem afetar sua saúde reprodutiva. O bisfenol A (BPA) e seus substitutos são algumas das substâncias responsáveis por isso e estão presentes em uma variedade de produtos plásticos como embalagens, garrafas, latas de alimentos e até nos papeis térmicos usados em recibos. Um estudo recente publicado na prestigiada revista Human Reproduction trouxe à tona os efeitos negativos dessas substâncias sobre a qualidade dos óvulos. 


"Os bisfenóis são disruptores endócrinos, ou seja, alteram a regulação hormonal, o que pode afetar o desenvolvimento dos folículos ovarianos, diminuindo tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos", afirma o Dr. João Guilherme Grassi, especializado em reprodução humana. Os dados revelam que, com a exposição prolongada, os danos podem comprometer a fertilidade feminina.


Os compostos químicos podem ser absorvidos de várias formas: através de alimentos contaminados, pela inalação de vapores e pelo contato direto com a pele. Uma vez no organismo, os bisfenóis podem gerar estresse oxidativo nos ovários, prejudicando processos essenciais para a fertilidade. Dentre os problemas mais graves está a alteração na ovulação. "Os bisfenóis interferem na maturação dos óvulos, podendo resultar em anovulação, que é a ausência de ovulação", explica Grassi. Outro efeito preocupante é a redução da reserva ovariana, o que diminui a quantidade de óvulos disponíveis ao longo da vida.

Além disso, o impacto da exposição aos bisfenóis pode ser visto na dificuldade de sucesso em tratamentos de fertilização in vitro (FIV). Apesar de ser um desafio eliminar a exposição aos bisfenóis, algumas ações podem ajudar a reduzir os riscos à saúde reprodutiva. Entre as orientações estão: optar por recipientes de vidro, inox ou cerâmica para armazenar alimentos e bebidas, evitando os plásticos que contenham BPA; não aquecer alimentos em recipientes plásticos, pois o calor facilita a migração dos bisfenóis para o alimento; e, sempre que possível, escolher produtos rotulados como "BPA-free", além de diminuir o contato com papeis térmicos, como recibos de cartão e notas fiscais.


Outra recomendação, segundo o especialista, é investir em uma dieta rica em antioxidantes, que pode ajudar a combater os efeitos negativos dos bisfenóis. Alimentos como frutas vermelhas, vegetais verdes e castanhas são aliados poderosos na proteção da saúde. "Embora não seja possível eliminar completamente o contato com os bisfenóis, adotar essas práticas pode reduzir significativamente seus impactos na fertilidade", afirma o Dr. Grassi.


O aumento da exposição a substâncias químicas como os bisfenóis levanta um alerta sobre o futuro da fertilidade feminina. "Pesquisas indicam que até mesmo os substitutos do BPA, como BPS e BPF, podem ter efeitos semelhantes ou até mais intensos sobre a saúde reprodutiva", conclui Grassi.


mulher fertilidade microplástico Plástico
