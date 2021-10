Copel oferta bônus para troca de 25 mil kits de lâmpadas LED

Terá início quarta-feira (13) a última etapa do projeto Trocou, Economizou, realizado pela Copel para oferta de bônus na troca de eletrodomésticos, a fim de tornar mais eficiente o uso da energia elétrica nas unidades consumidoras atendidas pela distribuidora. O projeto, que já proporcionou a troca de mais de 21 mil eletrodomésticos, desta vez oferece desconto em um kit com sete lâmpadas LED, vendido exclusivamente para a substituição da mesma quantidade de lâmpadas incandescentes, halógenas ou fluorescentes, que consomem mais energia.

O projeto é executado pela rede varejista Lojas Colombo, vencedora da concorrência promovida pelo Programa de Eficiência Energética da Copel. As lâmpadas estarão à venda apenas nas lojas físicas da rede, e ficam disponíveis enquanto durar o estoque em cada localidade. Ao todo, são 25 mil kits de lâmpadas disponíveis.

No ato da compra, é preciso fazer a entrega das lâmpadas usadas, em funcionamento. Valerão as incandescentes ou halógenas com potência mínima de 40 watts, e fluorescentes compactas de, no mínimo, 20W. Também será solicitada a apresentação de uma conta de luz, impressa ou digital, e de um documento que comprove a identidade do responsável pela fatura, como RG ou carteira de motorista. Para participar, a unidade consumidora não pode ter débitos pendentes com a Copel.





O kit contém cinco lâmpadas de 8 watts e duas lâmpadas de 6 watts e será vendido ao preço de R$ 5,00 em compras limitadas a cinco kits por unidade consumidora. O projeto também tem disponíveis cerca de mil bônus para a troca de aparelhos de ar condicionado antigos, de janela, por um modelo split com capacidade de 9 mil BTUs e tecnologia inverter.

TITULAR - O gerente de Inovação Diego Munhoz, responsável pelo projeto na Copel, orienta sobre os cuidados básicos para garantir o distanciamento social ainda necessário. “A troca deve ser feita pela pessoa titular da conta de luz. Então, sugerimos que a visita à loja seja feita por apenas este membro da família, tomando todos os cuidados que a pandemia ainda exige, incluindo o uso de máscara”, comenta.





RECICLAGEM - Todos os equipamentos entregues na troca são encaminhados para o descarte ambientalmente correto. O projeto já destinou para reciclagem, portanto, 21 mil geladeiras de uma e duas portas, freezers e aparelhos de ar-condicionado, além de 147 mil lâmpadas que acompanharam as vendas, em kits como estes que agora serão vendidos de forma avulsa.





CURSO PARA ECONOMIZAR – Esta etapa do projeto prevê, ainda, a oferta de um curso online sobre eficiência energética, com noções básicas de gestão do consumo de energia, fontes geradoras e composição tarifária, entre outros tópicos. O curso é gratuito e tem carga horária de duas horas, com emissão de certificado aos participantes. O conteúdo estará disponível a partir desta quarta (13), no site www.copel.com.









PROGRAMA – O Programa de Eficiência Energética da Copel completou 20 anos de atividades, sob regulação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Neste período, mais de R$ 530 milhões foram investidos para a redução dos desperdícios de energia elétrica em todos os municípios atendidos pela distribuidora. O programa realiza chamadas públicas regularmente, e atualmente incentiva projetos que beneficiarão 11 hospitais, 275 instituições de ensino e 27 mil pontos de iluminação pública, com um consumo de energia mais eficiente.