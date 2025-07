Criança agitada? Saiba como lidar com a birra infantil com empatia e firmeza

Choro alto, gritos, coisas jogadas no chão – seja em casa ou em locais públicos, como o temido supermercado. A chamada birra infantil é uma forma de expressão comum no desenvolvimento das crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, uma manifestação emocional intensa da criança diante da frustração. Mas como a família e os cuidadores podem entender esse comportamento e reagir da melhor maneira possível?



A birra é especialmente frequente entre 1 e 4 anos, com pico por volta dos 2 anos, fase conhecida como “adolescência do bebê”. Nessa etapa, a criança começa a desenvolver noções de autonomia e identidade, mas ainda não consegue regular emoções ou compreender limites.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a coordenadora pedagógica da Escola Internacional de Alphaville, de Barueri, Jacqueline de Freitas Cappellano, a birra pode acontecer em situações em que a criança sente raiva, cansaço, fome, medo ou simplesmente quando não consegue o que deseja. “A criança pequena ainda não tem ferramentas para lidar com tais sensações e por isso se expressa com o corpo, que é o recurso que tem à disposição. É uma fase em que o ‘não’ é testado o tempo todo, e a birra aparece como parte desse processo”, afirma.



Publicidade

Mais do que um desafio a ser vencido, a coordenadora lembra que a birra é um convite para o adulto refletir sobre o papel da educação emocional na infância. “Com escuta, empatia e limites bem definidos, é possível atravessar essa fase de forma mais tranquila, contribuindo com o desenvolvimento saudável dos pequenos”, diz Jacqueline.



O adulto não deve ceder



Publicidade

Muitos adultos, constrangidos com o escândalo público, acabam cedendo aos pedidos da criança para interromper o comportamento. No entanto, a orientadora pedagógica do Colégio Progresso Bilíngue de Itu, Caroline Sternberg, alerta que essa atitude reforça negativamente o padrão. “Quando o adulto cede para evitar a birra, passa a mensagem de que o comportamento funciona. Isso pode incentivar a repetição da atitude sempre que a criança quiser algo”, diz.



A orientação é, se possível, retirar a criança do espaço público e levá-la para um mais reservado. Manter a calma, nomear os sentimentos da criança e estabelecer limites com afeto e firmeza também são primordiais nesse momento. “O adulto deve acolher a frustração sem ceder à exigência. Isso ensina a criança a lidar com os próprios sentimentos e a entender que nem tudo pode ser do jeito dela. Por exemplo: eu entendo que você queira esse brinquedo e é muito legal mesmo, mas hoje não vamos levá-lo. Podemos pensar sobre ele no Dia das Crianças”, orienta Caroline.



Publicidade

Castigo não é solução



Frases como “pare de chorar agora” ou ameaças e punições físicas são ineficazes e prejudiciais. A ciência do desenvolvimento infantil já demonstrou que violências verbais ou físicas não ajudam a criança a aprender a se autorregular — pelo contrário, podem desencadear sentimento de insegurança e traumas.



Publicidade

“O ideal é que o adulto seja um porto seguro. Bater ou gritar apenas reforça o medo e a confusão emocional que a criança já está sentindo”, afirma a docente. Para que crianças de até cinco anos desenvolvam-se emocionalmente de forma saudável, é essencial que contem com pelo menos um adulto que atue como seu co-regulador emocional.



Não ligar para o julgamento dos outros



Publicidade

Um dos grandes desafios dos pais e cuidadores é lidar com os olhares e comentários alheios quando a birra acontece em público. Supermercados, shoppings e praças viram palco de julgamentos silenciosos ou declarados. Para a diretora pedagógica Audrey Taguti, o mais importante é manter o foco na criança.



“É natural se sentir constrangido, mas é essencial o adulto lembrar que seu papel é educar aquela criança, e não atender às expectativas sociais de silêncio ou obediência de outros. Nessas ocasiões, priorize a conexão com a criança e não a aprovação de quem está ao redor”, orienta a diretora do BIS.



Publicidade

Dá para evitar a birra?



Nem sempre dá para evitar totalmente a birra, pois ela faz parte do desenvolvimento infantil, mas algumas atitudes podem ajudar a reduzir a frequência e a intensidade dela. Ter uma rotina previsível, oferecer escolhas simples, antecipar transições (avisar antes de sair de um lugar, por exemplo) e estar atento ao sono e à alimentação da criança são estratégias que ajudam bastante.



Também é fundamental desenvolver um canal de comunicação com a criança, incentivando-a a expressar sentimentos com palavras — mesmo que ainda esteja com a linguagem em desenvolvimento: “Quando a criança se sente ouvida e acolhida, ela encontra menos necessidade de usar o choro ou a birra para se comunicar”, aconselha a coordenadora pedagógica Renata Alonso.



Quando procurar ajuda?



A birra é um comportamento esperado no processo de crescimento da criança, mas, em alguns casos, pode indicar questões mais profundas, como dificuldades emocionais ou transtornos de comportamento. Se os episódios forem muito frequentes, violentos ou prejudicarem significativamente a rotina familiar e escolar, é recomendável buscar apoio de um profissional especializado.



“Em casos extremos, é preciso identificar o que a birra está sinalizando. O acompanhamento psicológico ajuda a entender o que está por trás da reação da criança e a orientar os adultos a lidarem melhor com essas situações”, finaliza.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no Messenger.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.