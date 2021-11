Curso em Rolândia ensina a montar currículo e se comportar em entrevistas de emprego

Nesta quarta-feira (17) a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), em parceria com o Senac, vai realizar um curso gratuito com o tema “Empregabilidade e valorização profissional: Vocação & propósito”.

A atividade vai trabalhar elementos como Competências, Idoneidade, Saúde física e mental, Relacionamentos e Reserva financeira.

Este treinamento tem por finalidade, dentre outras, ensinar a elaborar currículo, como se comportar em uma entrevista de emprego, como administrar seu salário, etc.





O evento será realizado no Centro Cultural Nanuk, rua Arthur Thomas 1.679, centro, no horário das 14h às 17h.





A inscrição é gratuita e poderá ser feita por formulário eletrônico (https://forms.gle/8D99CPLd2aD1AczV9), no Sine (Av. dos Expedicionários 604, centro) ou no local, no dia do evento.