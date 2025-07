Férias escolares: veja 8 dicas de atividades para entreter as crianças

Com a chegada das férias escolares de meio de ano, muitos pais e responsáveis buscam maneiras criativas e educativas para entreter os filhos e crianças em casa e fora dela. Segundo especialistas, esse período pode ser uma oportunidade de fortalecer laços familiares por meio de atividades lúdicas e educativas.



Para orientar as famílias, educadoras reuniram oito dicas de atividades que estimulam o desenvolvimento infantil, unindo diversão e aprendizado.



1. Passeios por parques, zoológico e museus da cidade



Além de entreter, esses passeios proporcionam vivências reais que enriquecem o repertório cultural. “Mais do que momentos de lazer, esses passeios são janelas para o mundo. Levar uma criança a diferentes espaços culturais é como acender pequenas luzes de curiosidade dentro dela. Cada experiência desperta o olhar atento, conecta o que se aprende na escola com a vida lá fora e amplia o jeito de compreender o mundo. É uma forma delicada de alfabetização cultural, onde sentir, imaginar e narrar se tornam parte essencial do aprendizado”, afirma a orientadora educacional Maria Teresa Casamassima.



2. Jogos de tabuleiro



Jogos de tabuleiro estimulam habilidades cognitivas como raciocínio lógico, resolução de problemas, memória e atenção, além de desenvolver o planejamento estratégico. “Esses jogos também promovem a escuta ativa, a argumentação e o respeito às regras, elementos centrais da comunicação interpessoal. A criança aprende a esperar sua vez, negociar e defender ideias com base em argumentos,” afirma Maria Teresa.



A educadora recomenda jogos de lógica como Damas, Xadrez, Rummikub e Uno; jogos de estratégia, como War, Banco Imobiliário e Detetive; e de conhecimentos gerais e criatividade como Imagem & Ação e Perfil.



3. Cozinhar com as crianças



Preparar uma receita juntos é uma atividade que envolve múltiplas linguagens: leitura (de rótulos e instruções), matemática (medições), ciências (transformações dos ingredientes), e claro, diálogo constante. “Cozinhar em família ensina a criança a organizar pensamentos em sequência lógica, a compreender instruções e a comunicar seus próprios passos, promovendo autonomia e segurança. É uma vivência de letramento funcional com afeto,” afirma a diretora da Escola Bilíngue Aubrick, Fatima Lopes.



4. Esportes e brincadeiras ao ar livre



Brincar de pega-pega, pular corda, jogar bola, andar de bicicleta e patins, montar um piquenique ou simplesmente correr no parque são atividades fundamentais para o desenvolvimento físico, emocional e social da criança. “As brincadeiras ao ar livre estimulam a comunicação não verbal, a empatia, a cooperação e a criatividade. Elas também ensinam a lidar com frustrações, a esperar o outro e a expressar sentimentos por meio do corpo,” opina a diretora.



5. Assistir a filmes e séries



Assistir a conteúdos audiovisuais pode ser muito mais que entretenimento: é uma porta de entrada para debates e aprendizagens significativas. “Filmes e séries bem escolhidos funcionam como textos multimodais que despertam emoções, reflexões e vocabulário novo. Quando assistimos juntos e dialogamos sobre o que vimos, ajudamos a criança a desenvolver pensamento crítico, empatia e capacidade de argumentar com base em exemplos concretos,” comenta a especialista em Psicologia Positiva Ana Claudia Favano.



A docente aconselha optar por títulos que tratem de valores humanos e temas como amizade, relações familiares, aceitação, superação, redenção, entre outros, como: Divertidamente, Procurando Nemo, Shrek, Toy Story, Luca, Como Treinar o Seu Dragão e Vida de Inseto.



6. Ler com as crianças



Ler com e para as crianças estimula a imaginação, enriquece a linguagem e fortalece o vínculo familiar. “A leitura compartilhada ajuda a criança a compreender a estrutura narrativa, ampliar seu vocabulário e desenvolver fluência verbal. Além disso, é uma forma poderosa de cultivar o prazer pela leitura, tornando o ato de ler um momento afetivo e significativo e contribuindo para a formação de leitores adultos,” observa a gestora da Escola Internacional de Alphaville.



A educadora recomenda que a escolha dos títulos leve em conta a adequação à idade da criança: para as menores, livros interativos com histórias curtas sobre o cotidiano, com ilustrações grandes, cores contrastantes. Ana Claudia indica os livros do artista Eric Carle, designer e ilustrador criador de muitos personagens mundialmente famosos e inspiradores na literatura infantil, como “The Very Hungry Caterpillar” (A lagarta Comilona), traduzido para mais de 66 idiomas e que vendeu mais de 50 milhões de cópias. Outros títulos do autor como “The Very Busy Spider”, ou “Brown Bear, Brown Bera, What do you see?!” também são muito indicados para os pequenos.



Já para crianças maiores, é possível investir em histórias com começo, meio e fim, contos de fantasia, temas emocionais e valores sociais. Entre as indicações, estão: “Marcelo, Marmelo, Martelo”, de Ruth Rocha; “O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry”; e “O Menino Maluquinho”, de Ziraldo.



7. Visitar parentes e amigos



Encontrar pessoas queridas durante as férias é mais do que uma socialização: é um exercício prático de comunicação afetiva, escuta e construção de vínculos. “Ao interagir com pessoas de diferentes idades e estilos de fala, a criança exercita a adaptação de sua linguagem ao contexto, desenvolve empatia e aprende a respeitar turnos de fala, promovendo habilidades sociais importantes para sua formação”, diz a diretora pedagógica Larissa Berdu.



8. Tarde em família e construção de álbum/baú de memórias



Separar fotos, relembrar histórias e criar um álbum ou baú de memórias fortalece os laços familiares e desenvolve a capacidade de expressão da criança. “Ao organizar recordações, a criança aprende a selecionar informações, criar narrativas pessoais e valorizar sua história. Esse tipo de atividade promove o letramento autobiográfico e reforça a construção da identidade, além de ser uma excelente forma de registrar o tempo vivido juntos”, finaliza a diretora.





