Fim de ano: como celebrar em segurança e diminuir riscos de contágio da covid-19

Após quase dois anos do início da pandemia, já é de conhecimento de todos como utilizar corretamente a máscara, o álcool em gel, assim como lavar as mãos e que é preciso evitar aglomerações. Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos ativos, o retorno de eventos com maior número de pessoas foi liberado em todo o país. Mesmo assim, o período de férias e fim de ano preocupam especialistas em relação ao possível aumento no número de casos.

“O ideal é que as pessoas procurem fazer as comemorações ao ar livre, continuem higienizando as mãos, não compartilhem objetos, só tirem a máscara no momento da alimentação e, se possível, só se sentem próximas ao seu núcleo domiciliar”, explica a médica infectologista do Hospital Marcelino Champagnat, Camila Ahrens. “E em caso de qualquer suspeita, ficar em casa”, acrescenta.

Orientações





Para reforçar, confira algumas dicas para celebrar em segurança e diminuir os riscos de contágio:





1) Dê preferência a locais abertos ou bem ventilados. Evite o uso do ar-condicionado.

2) Organize espaços separados para pessoas que moram juntas.





3) Disponibilize álcool em gel nos ambientes.





4) Lave as mãos com frequência durante o evento.





5) Ofereça as bebidas em embalagens individuais.