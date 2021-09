Londrina tem Feira da Economia Solidária nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (2), das 10h às 15h, será realizada A Feira da Economia Solidária é promovida nesta quinta-feira (2) no pátio da Prefeitura de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, 635, no Centro Cívico, das 10h às 15h.

São comercializados artesanatos em geral, produtos personalizados, alimentos agroecológicos e outros produtos produzidos por mais de dez empreendimentos solidários. A iniciativa se repete na quinta-feira (9) da próxima semana, das 10h às 15h.







A Economia Solidária é uma forma de organizar a produção, distribuição e consumo, alicerçada na igualdade de responsabilidades dos participantes dos EES (Empreendimentos Econômicos Solidários). O objetivo é gerar trabalho e renda, pautados em princípios de autogestão, cooperação e solidariedade.



A SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) desenvolve, no Programa Municipal de Economia Solidária (PMES), o Projeto de Educação Socioprofissional e Promoção da Inclusão Produtiva – Modalidade II: Fortalecimento de Iniciativas Coletivas de Geração de Trabalho e Renda, executado em parceria com a Cáritas Arquidiocesana de Londrina, com objetivo de enfrentamento à pobreza.



De acordo com o Executivo, o projeto busca promover a integração com o mundo do trabalho, fortalecendo as iniciativas de geração de renda, proporcionando apoio, assessoria e fomento às iniciativas de Economia Solidária.







Os produtos da Economia Solitária também podem ser adquiridos no Centro Público, localizado na Avenida Rio de Janeiro, 1.278, e na Casa de Economia Solidária – Café e Arte, localizada na Praça 7 de Setembro, na Rua João Cândido, esquina com a Rua Piauí. Os dois espaços funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.