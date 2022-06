Cabelos coloridos, com química, banhos quentes: cuidados essenciais com os cabelos no inverno

As temperaturas frias seguem sem trégua em 2022. Os termômetros, que já registraram marcas inferiores à 10°C na Região Sul graças à massa de ar frio que passou pelo país no começo do ano, prometem seguir marcando baixas temperaturas. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Durante o período de baixas temperaturas, o frio provoca uma redução na umidade do ar, o que provoca um ressecamento na pele e nos cabelos. Tornando seus cuidados mais importantes nesse período.

Para proteger do frio tomamos algumas providências, como banhos quentes e secador de cabelo. Muitas vezes sem saber que isso contribui para a queda das proteções naturais que o corpo possui, principalmente nos fios capilares.

E se você quer ajuda para manter os cabelos bonitos durante a estação, confira essas 10 dicas de cuidado com o cabelo, fáceis de seguir e implementar no seu dia a dia.



Mantenha os cabelos hidratados



Como falado acima, as temperaturas baixas provocam uma queda na umidade do ar. O que, por sua vez, causa uma secura e coceira no couro cabeludo. Se você já reparou que perde mais cabelos no inverno, esse é o principal motivo.

Usar um óleo para manter os cabelos hidratados ajuda bastante nesses casos. A hidratação penetra no fio do cabelo e a massagem ajuda no aumento da circulação sanguínea no couro cabeludo, estimulando o crescimento dos fios e nutrindo os folículos capilares.



Lave o cabelo frequentemente



Diminuir a quantidade de vezes que se lava o cabelo nas épocas frias é um equívoco cometido por muita gente. Mas, ao deixar os fios sujos, acontece exatamente o que se quer evitar: a queda de cabelo. Além dos fios ficarem menos brilhosos e saudáveis.

O ideal é tornar essa lavagem algo periódico, de acordo com o seu tipo de cabelo. Fios mais oleosos exigem um cuidado diário, enquanto fios mais secos podem ser lavados pelo menos três vezes por semana.



Evite banhos muito quentes e demorados



Quem não gosta de tomar um banho quente, gostoso e demorado, depois de um dia frio não é? Mas, para cuidar do cabelo da forma correta, a água em altas temperaturas é um grande vilão, pois ela ajuda em diversos fatores negativos, tais como: aumento em excesso da oleosidade do couro cabeludo, quebra dos fios, possibilidade de caspa e dermatite seborreica, graças à descamação excessiva do couro cabeludo.

Por outro lado, lavar os cabelos na água fria (ou até mesmo morna) ajuda a fechar as cutículas, o que previne a descamação que mencionamos anteriormente. Tomar banho frio é difícil, não é? Então tente, ao menos, finalizar a limpeza do cabelo usando um chuveirinho após o banho.



Use produtos adequados para o seu tipo de cabelo



Lembrando que nessa época mais fria o cabelo fica mais ressecado, na hora de lavar os fios vale dar preferência à produtos que possuam mais hidratantes e sejam mais potentes, ao invés dos mais comuns utilizados em estações mais quentes.

Uma dica para experimentar um novo produto é usar de um shampoo e condicionador em barra que, além de limparem o couro cabeludo, ajudarem na descamação excessiva e na circulação sanguínea, são sustentáveis por não usarem embalagens plásticas. O meio ambiente agradece.



Condicionador é mais que bem-vindo



Nessa luta dos cuidados com o cabelo o condicionador é um grande aliado. Junto com a água fria, ele sela as cutículas e dá mais brilho e maciez aos fios. Os que possuem óleos naturais em sua composição, como coco ou azeite, por exemplo, ajudam na hidratação capilar.

A dica aqui é usar o produto após a lavagem com o shampoo. Não coloque no topo da cabeça, para não aumentar a oleosidade, mas aplique-o até a metade das pontas, evitando as pontas duplas e o ressecamento. Deixe o condicionador agir por alguns minutos antes de lavar os cabelos.



Não vá para a rua com cabelos molhados



Secar bem as madeixas também é importante para cuidar dos cabelos. Nas baixas temperaturas, os fios ficaram molhados por muito mais tempo, pois há uma menor evaporação do ar, deixando eles frágeis e quebradiços.

Além disso, ao ir para a rua com os cabelos molhados favorece problemas capilares como a caspa, seborreia e até mesmo a micose. Se você optar pelo uso de um secador, não esqueça de aplicar um protetor solar. De preferência com silicone em sua composição, para ter proteção e cabelo sedoso com um só produto.



Cabelos coloridos? Redobre o cuidado



Aderiu a moda dos cabelos coloridos? Então nos dias mais frios os cuidados com o cabelo devem ser redobrados. Para cuidar da saúde dos fios, a dica é usar uma máscara de hidratação poderosa para evitar o ressecamento.

É importante nutrir os fios diariamente para evitar o desbotamento das cores. Para manter as cores sempre intensas e a vitalidade, use shampoo, condicionadores e máscaras apropriadas para cabelos coloridos. Produtos antioxidantes são os melhores para cabelos de tom marrom acobreado, deixando-os cheio de vida e brilho.



Cuidado com o frizz



Conhecidos por esse nome por deixar os fios do cabelo arrepiados, salientes e grossos, o frizz ocorre no meio e na parte de cima da cabeça graças a ação de químicos, falta de nutrientes, ação do clima e uso da chapinha.

Para evitá-los, procure usar produtos para hidratação, tratamentos com óleos e uso de shampoo livre de sulfato para limpar os fios.



Evite bonés, chapéus e afins



Apesar de protegerem a cabeça contra o frio e serem um complemento que deixam o visual uma graça, bonés, gorros, chapéus e afins são um grande vilão para os cabelos. Aos esquentar a nossa cabeça, eles nos fazem suar e reter a umidade que viria a ajudar o cabelo, fazendo-o “respirar”.

Tente usá-los apenas por um breve período, e certifique-se de que está limpo e os cabelos não estão molhados.



Coma e beba regularmente