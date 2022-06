Dicas para garantir um banho quentinho com o chuveiro elétrico

Escolha do chuveiro ideal



E

ste primeiro passo é fundamental. Para garantir um banho quente sem desperdícios, além do design, é necessário se atentar à potência do chuveiro e à instalação elétrica. Os chuveiros com maior potência aquecem mais, porém, a instalação elétrica deve ser compatível com esta potência. “Se a fiação não for compatível, o disjuntor pode desligar sozinho. Além do desconforto da interrupção do banho, o sinal é de alerta ao risco de danos para o sistema elétrico da casa”, explica Suguino.