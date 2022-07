Conheça três cortes de cabelo masculino que são tendência em 2022

No que se refere aos penteados e cortes masculinos, as tendências vêm e voltam com o tempo. Além das mulheres, muitos homens também se mantêm atualizados e atentos às novidades. O embaixador de STMNT Grooming Goods, Luiz Gustavo Aguiar, selecionou três cortes que estão em alta, que são capazes de mudar completamente o visual e trazer um toque de estilo.

Apelidado de Mohawk, o corte é uma reformulação do tradicional moicano. Ele tem como característica principal os fios concentrados no eixo central da cabeça e as laterais raspadas, criando uma faixa no meio da cabeça. “O Mohawk é uma releitura do moicano para homens que buscam um visual mais esportivo e casual. é um corte moderno e ousado”, comenta Luiz Gustavo. Para a estilização, o profissional recomenda a utilização de cera em pó, que promove volume e fixação aos cabelos com alto controle.

Para os que procuram algo prático e de fácil manutenção para o dia a dia, o corte Cropp, também chamado de Short Fringe, é o sugerido pelo expert. A tendência está no corte com a nuca mais curta e a franja projetada à frente. A recomendação para manter os fios alinhados é a utilização de argila modeladora, que traz fixação e textura aos fios com efeito de longa duração.





A outra aposta do cabeleireiro é o clássico Side Part, corte que se destaca pela divisão do cabelo na lateral e que marcou presença em diferentes épocas. Apesar da proposta mais formal, ele pode se adequar a estilos distintos, dependendo da forma que for finalizado. “O interessante é que ele pode ser penteado de formas diferentes, com diferentes tamanhos, volume e textura”, afirma Luiz Gustavo. As pomadas e pastas capilares, sejam com efeito matte ou brilhoso, são os escolhidos pelo embaixador para dar o toque final no penteado.





Abaixo, os cortes Mohawk, Short Fringe e Side Part respectivamente.