Procon autua 51 lojas em Rolândia por falta de preços em vitrines

O Procon de Rolândia fez, na sexta-feira (22), uma operação para fiscalizar os estabelecimentos comerciais do município, a fim de verificar se os produtos expostos nas vitrines estão com seus respectivos preços e informações sobre o pagamento. A ação autuou 51 lojas por ausência de preços em produtos expostos na vitrine e, também, por não possuir um exemplar do Código de Defesa do Consumidor.



De acordo com a coordenadora do Procon, Lorena Claudina, “alguns estabelecimentos comerciais não exibem os preços dos produtos expostos com o intuito de atrair os consumidores para dentro da loja. No entanto, todo estabelecimento comercial deve, obrigatoriamente, fixar preços em todos os produtos postos à venda”.



As empresas autuadas terão o prazo de dez dias úteis para regularizar a situação. O descumprimento da notificação poderá acarretar procedimento administrativo sancionatório e pena de multa, cujo valor é estabelecido de acordo com o faturamento do estabelecimento comercial.