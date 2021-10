Dicas práticas para ficar na moda neste verão

A temporada de desfiles de Moda Primavera/Verão 2022 mostrou o que muitos já sabiam: os anos 2000 estão de volta, mas de uma forma muito mais democrática. Cores vibrantes, artigos feitos à mão, looks atraentes e brilho foram repaginados para ganhar espaço no guarda-roupa da maioria das pessoas.

Camile Stefano, personal stylist e consultora de imagem, acredita que é possível montar looks com a cara do verão 2022 com peças que devem estar escondidas dentro do guarda-roupa. “Um item amarelo mais chamativo, um vestido de paetê, aquela bolsinha de crochê da vovó, um cropped mais ousado já irão dar um ar mais fashionista para o look”, explica.

Para a consultora de imagem, conseguir incorporar detalhes da nova tendência no dia a dia é mais fácil do que se imagina. Por isso, ela separou algumas dicas práticas para quem quer ficar na moda neste verão:





Aposte em artigos feitos à mão, como peças em crochê. Vale vestidos, blusas, um detalhe em calça ou até mesmo uma terceira peça mais delicada. Acessórios como colares, brincos e até mesmo as bolsas também serão valorizados;

Apesar da cintura baixa voltar com força total, a ideia é deixar o quadril com menos evidência. Para quem não gosta de sensualizar, basta apostar em peças mais soltas e descontraídas;





Peças brilhantes e lantejoulas foram unânimes nos últimos desfiles de moda. Para quem já se desfez daquele vestido antigo repleto de brilho, pode pensar em incorporar todo este glamour em uma bolsa, casaquinho ou até mesmo um sapato;





Houve alguns tons de tendência nas pistas da primavera/verão 2022, mas nenhum triunfou mais do que o amarelo. Quer opte por uma saia mini ou um vestido um pouco mais longo, este tom é a aposta da estação;





Qualquer pessoa que queira mostrar um pouco de pele vai adorar a ideia da malha transparente em 2022. Esta tendência será inegavelmente o look mais sensual da temporada. “As mais ousadas podem apostar na meia calça como peça principal, como Luísa Sonza, que decidiu dar um novo uso à meia, como calça”, lembra Camile.





Por fim, a consultora de imagem ressalta que, mais do que seguir as tendências, é preciso se sentir bem. “Sempre há a possibilidade de encontrar um equilíbrio entre o que está nos desfiles e o que fica bem em cada pessoa. Mas, para quem deseja estar sempre atual, ao incorporar qualquer item destas dicas já é possível fazer uma declaração de moda”, finaliza.