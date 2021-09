Moda aposta em leveza e a elegância no retorno do trabalho presencial

A vacinação avança no país, o que traz índices cada vez menores de casos e mortes por COVID-19 até o mês de setembro de 2021. Por isso, em alguns casos o home office pode estar com os dias contados. Ou, ao menos, o trabalho híbrido (parte dele em casa e a outra parte no escritório) pode ganhar mais espaço. Com isso, profissionais precisam ficar atentos ao guarda-roupa . Afinal, após mais de 1 ano e 6 meses em casa, às vezes trabalhando até de pijama, qual a melhor saída para se readaptar?





Certamente, nem o pijama e nem o look 100% formal. O ideal é encontrar um meio termo na leveza do visual, conforme explica a consultora de imagem Camile Stefano. "Um estilo mais casual adquiriu espaço e ocupa o lugar das roupas mais sociais do escritório. Peças confortáveis estão em alta e aparecem como as favoritas no quesito moda", explica.