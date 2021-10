Maquiadora revela segredos do delineado gatinho

Um verdadeiro clássico da maquiagem, capaz de transformar o olhar e mudar completamente o visual. Sim, estamos falando do delineado, que nunca sai de moda e está constantemente se reinventando e servindo como inspiração para outras versões - sejam elas mais modernas, gráficas ou coloridas. Mas ultimamente temos visto uma nova técnica tomando conta de muitos olhares por aí: o Gatinho Vazado. Famosas como Larissa Manoela, Lady Gaga, Manu Gavassi, entre tantas outras não vivem sem. A especialista em beleza e ex-dona de salão, Priscila Miguel, também é fã e usuária assídua da técnica:

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

“Eu amo! Além de ser super estiloso e uma forma de variar e ter uma make surpreendente, ele é mais fácil de fazer. Existem algumas maneiras no modo de se fazer o delineado vazado e você pode escolher de acordo com o seu estilo. ”.

Continua depois da publicidade

Priscila, criadora do projeto Parada de Beleza, onde percorre o mundo desbravando o universo da beleza, conta que um dos grandes motivos para o delineado gatinho vazado está em alta, é porque ele atende a todos os gostos:

“O design pode ser com as pontas fechadas, abertas, para cima ou para baixa, o que consiste na nova técnica é o efeito vazado que fica no olho. Para as pessoas mais discretas, o efeito em preto ou até com sombra esfumada e ponta mais sutil funciona super bem, mas para quem é mais criativo, há uma infinidade de maneiras de ter o seu gatinho vazado, incluindo produtos coloridos.”

Para te ajudar a arrasar com a técnica por aí, a especialista elaborou um passo a passo para reproduzir este visual com mais facilidade. Confira:

Antes de começar, saiba: A espessura do traço também muda o visual, um traço mais fino, deixa a make mais clean, mais leve, já os traços mais grossos, deixam o visual mais pesado;





Para começar o delineado, primeiro, prolongue a linha de cílios inferior com o delineador, fazendo um traço que alongue a sua forma natural;





Em seguida, posicione a pontinha do delineador no centro da linha de cílios superior e faça um traço reto que vá de encontro à extremidade do desenhado no passo anterior;





No delineado gatinho comum, esta seria a hora de preencher o espaço vazio – mas, como o nome já indica, o traço vazado está pronto assim mesmo! A ideia do truque é não preencher o delineado por completo, deixando uma parte da pálpebra à mostra entre os dois riscos. Fora isso, não há muita regra e você pode usar a sua imaginação