Roupas fluidas: as melhores companheiras em dias quentes

O calor chegou, e a calça jeans já sentiu que o tempo não está a seu favor. Para trabalhar, passear, viajar e se aventurar, uma roupa confortável, de tecido leve, é mais que necessária, é vital. Viscose, seda, chiffon, algodão, linho e jersey são opções de tecidos leves que vestem bem e são práticos no dia a dia. As roupas fluidas favorecem a transpiração e a circulação de ar pelo corpo e ajudam a vencer os dias quentes com estilo e conforto.

Versatilidade





Confortável, versátil e elegante, o vestido é o melhor amigo das mulheres há muito tempo, mas, quando chega o verão, ele vira o protagonista da maioria dos looks. Longo, curto, estampado, liso… O importante é que dê liberdade, valorize o corpo e traga segurança para quem usar. Vestidos estampados combinam com acessórios nos tons da estampa, mas não têm regra; o importante é se sentir bem e confortável. Uma mesma peça pode servir para várias ocasiões – basta adequar os acessórios, que o vestido do churrasco ficará elegantíssimo em uma festa à noite.

Para ir ao trabalho, aposte nas cores mais sóbrias e invista em acessórios, brincos e colares que valorizam o cabelo preso – muitas vezes, inevitável nos dias de verão. Se o dia não estiver muito quente, uma jaqueta fresquinha ou um quimono de tecido fininho vão elevar o seu look à oitava potência. Um vestido liso, quando bem utilizado, é um curinga que promete viver longos anos no seu guarda-roupa, sendo usado em todas as estações do ano.





A saia não tem a praticidade de ser uma peça única como o vestido, mas justamente por isso possibilita variações inimagináveis. No inverno, combina com blusas mais compostas, enquanto no verão sai do armário acompanhada de um body ou maiô.





O segredo das cores





Roupas fluidas ajudam na circulação de ar no corpo e também na transpiração em dias quentes. Mas tem gente que aposenta as roupas escuras no verão, porque acredita que elas aumentam o calor. De fato, a roupa preta absorve o calor do sol, mas também absorve o calor do seu corpo, o que dá uma aliviada na pele, enquanto as roupas brancas refletem os raios do sol e também o calor corporal, o que não ajuda também em dias quentes. Então, em dias de calor, independentemente da cor, a roupa precisa favorecer a ventilação.





Atenção ao material





Corra léguas de tecidos sintéticos, como nylon e poliéster. Dê preferência a materiais leves, mas observe um detalhe importante: se a roupa amarrota com facilidade. Porque se a peça precisa te dar liberdade, sem perder a elegância, não pode ficar amassada antes mesmo de sair de casa.





Uma dica muito importante para quem não sabe o que esperar em dias que começam chuvosos e terminam com um sol digno de praia é pensar em uma composição que tenha sempre um casaco, cardigã, ou até uma blusa de manga comprida fininha. Assim, se o tempo virar, você não sofre pela escolha do look.