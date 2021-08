Tons de verde ganham espaço na primavera e verão

O verde menta, um tom pastel calmo, que foi visto tanto na moda como na decoração ao longo de 2020 e 2021, é uma das cores que continuará em destaque nas lojas e nas ruas da primavera e do verão que se aproximam. E não para por aí! A tonalidade vai receber a companhia de outras nuances da mesma cartela, como os tons de verde grama, mais vibrante, e lima, que traz mais amarelo em sua pigmentação e pode ser até mesmo neon.

Segundo a consultora de imagem Camile Stefano, a permanência do verde na moda em um período relativamente longo reflete o momento social pelo qual passamos nos últimos meses, em consequência da pandemia de COVID-19. "Esse período trouxe mudanças nos nossos hábitos e costumes, e estamos em busca de novos começos, de esperança e tranquilidade. E o verde simboliza isso", diz Camile, que é especialista em coloração e realiza cursos, palestras e workshops sobre imagem pessoal e corporativa.





A consultora lembra ainda que, na psicologia das cores, o verde tem a capacidade de acalmar e aliviar o estresse, pois remete diretamente à natureza. "É por isso que vimos uma explosão de outras tendências envolvendo o verde, como as pessoas cada vez mais interessadas em ter plantas em casa. Isso aproxima as pessoas de um estado maior de conforto e relaxamento", exemplifica.

Além dos neutros: como combinar os tons de verde

Quando inserimos cores no nosso armário, o primeiro impulso é combinar aquelas mais marcantes, como o verde, com as mais neutras, como branco, azul marinho, preto ou nude. Mas dá para ir além e fazer composições mais ousadas e criativas, explica a consultora de imagem. Segundo ela, combinar o verde com laranja, azul, roxo e amarelo não tem erro para transmitir uma imagem ousada e criativa.





Looks monocromáticos ou em um tom sobre tom (quando combinamos saturações diferentes) são sempre elegantes e mais fáceis de usar, salienta Camile. Quem fica na dúvida sobre as combinações pode escolher uma peça única em algum dos tons de verde que são tendência, como um vestido ou macacão.

Comece pelos acessórios

Acha que é demais para você apostar em uma blusa verde, ou em uma peça única, mas quer adotar a tendência para a primavera e o verão que se aproximam? A especialista indica começar pelos acessórios. "Uma bolsa, um sapato ou até mesmo colares trazem um ponto de cor ao look, de forma discreta", ensina.





Quem usa

Influenciadoras como Camila Coutinho e Thassia Naves usam as tonalidades de forma recorrente, assim como Gabriela Sales e Fluvia Lacerda também seguem a tendência em seus feeds nas redes sociais. A apresentadora Sabrina Sato também aderiu à moda para a estreia de seu novo programa na Record. Com a chegada das coleções primavera-verão, cada vez mais essas peças estarão nas vitrines e nas fast fashion, de acordo com a especialista. Ou seja: não vai ser difícil encontrar uma peça nesses tons para chamar de sua. ''A moda está bem colorida e o verão é uma época de cores fortes. Então, arrisque sem medo", orienta Camile.

