Tranças africanas devem ser lavadas pelo menos uma vez na semana; veja outros cuidados

As tranças são uma tradição cultural importante entre pessoas negras, e a chave para manter os fios saudáveis envolve escolher técnicas apropriadas e seguir uma rotina de cuidados capilares.





A digital influencer Raquel Mendes, 23, começou a usar tranças em 2017. Desde então, costuma fazê-las a cada três meses. Para ela, o principal cuidado é dormir com touca de cetim, mas existem outras recomendações para manter o cabelo saudável.





Segundo Luisa Vasconcelos, sócia do ateliê Negô Tranças e Afins, em São Paulo, as tranças trazem praticidade, mas é preciso ter atenção com o cabelo natural. Não é saudável, por exemplo, ficar três meses ou mais com o cabelo trançado e é preciso lavar pelo menos uma vez por semana para evitar odor e caspas. Também deve-se dar preferência a shampoos sem cor, sulfato e sal.





É importante ainda escolher um dia ensolarado para lavar as tranças, para que os fios possam secar completamente. Caso contrário, o cabelo pode ficar com um cheiro ruim causado pela umidade. Em dias nublados, é aconselhado o uso de um secador.





Com relação ao tempo máximo para permanecer com as tranças, a trancista indica no máximo 45 dias. O uso por muito tempo além do recomendado pode causar acúmulo de sujeira, danificação e desidratação dos fios, desconforto e oleosidade em excesso no couro cabeludo.





"O cabelo crespo consegue ficar mais tempo, chegar a dois meses com cuidados redobrados. Mas outros tipos de cabelo a gente recomenda no máximo um mês e meio", diz.





Para cuidar do couro cabeludo e dos fios naturais durante o período com tranças, é possível usar tônicos fortificantes na raiz e, em caso de um cabelo muito seco, óleos também são bem-vindos.





"Cabelos crespos não costumam ter a raiz oleosa, aí tudo bem aplicar o óleo duas vezes na semana. Para cacheados, ondulados e lisos, que são mais oleosos, deve-se passar uma vez só."





Seu ateliê recebe de 12 a 15 clientes por dia. Uma delas é Raquel, que costuma ficar 20 dias com o cabelo trançado. Além da touca de cetim, que evita o atrito das tranças e reduz o frizz, a digital influencer também tem cuidados específicos para evitar resíduos no couro cabeludo.





"Faço uma misturinha com água e shampoo e borrifo diretamente ali no couro cabeludo e vou molhando aos poucos. Também uso um pincel de pintar cabelo para lavar nas repartições", explica.