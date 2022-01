Verde é a cor hit de 2022: vários tons invadem makes e esmaltes para compor o visual

Seja limão, menta ou em tom mais pastel, a certeza é de que o verde chega com tudo no verão de 2022. Das passarelas para o dia a dia, a cor tem um efeito calmante e natural, de acordo com seu simbolismo. Já do ponto de vista psicológico, assossiamos a novos começos. Ou seja, é a cor perfeita para tempos pós pandemia e lockdown.

Especialistas afirmam que será difícil fugir da cor durante esse ano, pois é muito versátil e poder ser incorporada em diferentes tons e looks. Mas, para aqueles que preferem uma cor mais formal em seu vestuário, o verde pode ficar para os acessórios ou até na make.

Priscila Miguel, influenciadora digital, é especialista em beleza e dá dicas de como usar o tom que estará em alta nesse ano.







Maquiagens verdes





Para começar a utilizar o verde e arrasar nas makes, uma boa forma é apostar em sombras e delineados. No desfile da Versace, as modelos apresentaram bastante essa opção, com um sombreado muito marcante. Priscila explica que é interessante usar algo mais discreto e aos poucos ir colocando tons mais fortes, conforme for se sentindo à vontade.

“Existem várias possibilidades de makes. Amo um delineado invertido com um tom de verde mais escuro. Você pode investir em sombras com apenas o verde ou pode misturar com preto e criar uma super produção", diz a influenciadora.







No carnaval, as makes verdes devem ser um arraso! Mesmo com a indefinição de se a festa vai acontecer ou não acontecer, é possível pensar em makes incríveis para curtir feriado. Priscila ressalta que essa época é feita para ousar e o verde pode dar um toque especial para qualquer visual.

“Você pode colocar um fundo verde e aplicar por cima o glitter. Também fica lindo passar o glitter como se fosse o iluminador. Se quiser causar mesmo, pode passar um batom verde e aplicar glitter por cima. Eu amo e fica maravilhoso.”





Verde em outros detalhes





O verde também pode ser uma boa opção para os esmaltes. A cor além dar um ar de sofisticação consegue se destacar e compor o look. Para quem tem um dia a dia mais formal, a cor é uma ótima opção. A influenciadora aconselha que, para aqueles que não gostam ou não podem usar cores muito extravagantes, o ideal é usar tons de verde mais fechados. "Um verde musgo sem cintilância seria perfeito e muito elegante", afirma.