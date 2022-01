Maquiagem para o verão 2022: tendências que estão em alta

O verão chegou, e, com ele, viagens, festas, encontros e eventos, que movimentam a vida social das pessoas e fortalecem o sentir-se bem. Ver e ser visto é a mágica dessa estação, que, com sua natureza alegre e iluminada, traz vitalidade para as passarelas e, consequentemente, se reflete nas tendências de moda do período. No mundo da maquiagem, a aposta é que a aparência traga naturalidade, sem estar presa a padrões. Por isso, as tendências de sombras coloridas, sobrancelhas naturais e gloss nos olhos se destacam e provam que a moda é viva e criativa.

Antes de mais nada, uma pele bem-cuidada nunca sai de moda. As passarelas mostraram que maquiagens frescas, com aspecto natural, imprimem leveza e alegria para a make. Para trazer essa aparência saudável, aposte em uma base leve e pó translúcido, para que o rosto não fique muito marcado de glitter. Não se esqueça de que uma pele viçosa precisa de uma pós e pré-produção caprichada. Hidratação e limpeza são os mantras da pele perfeita.





Do sorriso ao olhar

Quem pegou uma carona no sucesso e ampliou sua área de atuação foi o gloss. Ele, que já é um clássico do verão, e teve seu momento de maior sucesso nos anos 2000, volta empoderado em 2022. Agora o gloss também é usado nas pálpebras e dá um toque de frescor e personalidade ao look.





Sobrancelhas de leoa





Se a moda aposta no natural, no imperfeito, no desconstruído, as sobrancelhas não poderiam ficar de fora dessa tendência. Além de se libertarem da pinça e daquela aparência milimetricamente perfeita, a aposta é parecerem o mais naturais possíveis, até um pouco selvagens. Para um efeito volumoso, a dica é preencher as áreas que têm menos densidade de pelos com um lápis de sobrancelha, ou com uma caneta delineadora fio a fio.





Pentear as sobrancelhas para cima com uma escovinha molhada com sabonete de glicerina vai deixá-las mais volumosas, com um efeito felino incrível e aquele toque de personalidade de quem sabe o que quer.





Olhos de aquarela





Quem acompanhou os desfiles de moda percebeu que o verde não só é tendência para a estação mais quente do ano, como é muito versátil para ser usado de diversas maneiras na make, em diversos tons, passando dos tons escuros aos tons pasteis e neon.





Mas nem só de verde vive a maquiagem de verão. As sombras coloridas, principalmente em tons neon e fluorescentes, lotaram o TikTok e pousaram nos rostos das mais descoladas. A dica é mesclar cores diferentes que gerem um efeito criativo e solar ao estarem juntas.





Fora da caixinha





A moda é feita pelo básico e pela desconstrução do básico. O delineado de gatinho saiu da caixinha, se mudou da pálpebra para a base dos cílios inferiores e ganhou o apelido de delineado invertido. A sua nova versão cria um efeito de olhos maiores e dá destaque para o olhar.





Além do delineador preto, que nunca sai de moda e terá seu lugar garantido no verão de 2022, muitas outras tendências ainda estarão em alta, pois já garantiram o seu lugar no coração das maquiadoras de plantão. Outra coisa que não sai de moda é uma maquiagem profissional bem-feita, feita por um maquiador que está antenado com as tendências, mas que sabe aplicá-las à personalidade do cliente e valorizar o que tem de melhor. Não é à toa que os salões costumam ter vagas disponíveis para profissionais qualificados. É um mercado que não para de crescer e evoluir.