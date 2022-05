Como utilizar peças com tons vibrantes no dia a dia?

Cada vez mais presentes no dia a dia, as cores vibrantes trazem alegria, dinamismo e iluminam as composições. Contudo, muitos sentem aquele frio na barriga quando pegam alguma peça colorida de dentro do guarda-roupas para compor o look. E esse medo é super normal, pois é necessário dosar e escolher tonalidades que se complementem para trazer harmonia.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Sair da paleta de cores tradicional parece ser um grande desafio. Porém, optando pelas roupas e acessórios corretos, torna-se possível deixar as ruas mais coloridas e, ainda assim, estar elegante e dentro da moda. A Mark at Place – uma das unidades de negócio do Grupo Ezos – aposta nessa tendência para o ano de 2022, oferecendo aos consumidores inúmeras opções de arrancar suspiros.

Continua depois da publicidade