Autotestes de FSH são vendidos nas farmácias como meio de detectar a menopausa

Testes rápidos são um meio popular e muitas vezes acessível de descobrir alguns diagnósticos, como a gravidez, a Covid e até a menopausa. De funcionamento muito semelhante aos já encontrados há anos no mercado gestacional, os testes para avaliar se uma mulher entrou ou não no marco do climatério medem os níveis hormonais em uma amostra de urina.





Quem rege esse resultado é o hormônio folículo-estimulante (FSH), responsável por regular o sistema reprodutivo de homens e mulheres. Quando ele é encontrado em grandes quantidades na urina, pode indicar a menopausa ou a pré-menopausa. No autoteste, se os níveis estiverem acima de 25 mUI/ml, ele dá positivo.





Se a mulher ainda tiver menstruações mensais, deve realizar o teste entre o 2º e o 7º dia do ciclo menstrual, de acordo com a RD Saúde, empresa que engloba as redes de farmácia Drogasil e Droga Raia e a marca Needs. Se não menstruar mais, o teste pode ser realizado em qualquer período.





Apesar da facilidade e rapidez do resultado, especialistas afirmam que os autotestes não devem ser a única ferramenta usada para fechar um diagnóstico concreto. José Maria Soares Júnior, chefe do departamento de obstetrícia e ginecologia e coordenador do ambulatório de climatério da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), atenta para o risco de um falso diagnóstico: "um diagnóstico inadequado também pode levar paciente a uma falha, às vezes na contracepção, e uma gravidez inadvertida", fala.





O risco de uma gravidez indesejada em idade avançada é um dos problemas de se ter um resultado equivocado em relação à menopausa. Isabel Cristina Sorpreso, coordenadora do ambulatório de climatério da FMUSP e da atenção primária à saúde da mulher em ginecologia da mesma instituição, aponta que um resultado laboratorial sem a avaliação clínica pode levar à mulher ao desespero, o que prejudica a saúde mental e o acompanhamento médico adequado.





"O diagnóstico do climatério, da menopausa, é clínico. Ele se dá a partir da ausência da menstruação associada a outros sintomas", complementa a médica. "Eles [os autotestes] são complementares ao diagnóstico ou vão fazer diagnósticos diferenciais." Os diagnósticos diferenciais são aqueles onde a mulher apresenta sintomas relacionados à menopausa, mas a partir do resultado negativo do exame pode-se investigar outras causas.