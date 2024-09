Entenda as diferenças entre perimenopausa e menopausa

A menopausa é definida pela ausência de menstruação por pelo menos 12 meses consecutivos. Como muitas mulheres passam a vida inteira sem conversar sobre o assunto, é comum que algumas não compreendam que a menopausa é somente um dos estágios do climatério, que compreende toda a fase de transição do período reprodutivo para o não reprodutivo.

O que é menopausa

Mas não é só. Outras manifestações muito frequentes são as alterações de humor, ressecamento vaginal, incontinência urinária, queda de cabelo e aumento da flacidez na pele.

"As mulheres têm muito a ideia de que um exame vai apontar como estão os hormônios, como se fosse matemática, e não é. Muitas vezes não tem como saber por meio de exames. A perimenopausa é uma síndrome clínica, um conjunto de sintomas, devido à falência progressiva dos ovários", diz Padovesi. O que é menopausa

Quando os ovários entram em falência, as concentrações dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona passam a oscilar. Os sintomas, portanto, são causados pela mudança hormonal, e a variedade deles pode causar confusão.

O climatério acontece dos 40 aos 65 anos e é caracterizado pela diminuição progressiva da produção dos hormônios sexuais, especialmente o estrogênio. O primeiro estágio do climatério é a perimenopausa, período entre cinco e sete anos anterior à menopausa.

No entanto, essas manifestações podem ser amenizadas com acompanhamento médico e tratamento adequado: a terapia de reposição hormonal (TH). A queda do estrogênio (ou hipoestrogenismo) é a principal causa desses sintomas, por isso sua reposição é indispensável para a melhora dos incômodos e da qualidade de vida nessa fase.

Essa terapia envolve a administração de estrogênio isolado ou associado a um progestagênio em diferentes doses e regimes terapêuticos, que devem ser individualizados de acordo com o histórico e os riscos individuais de cada mulher.



O estrogênio pode ser administrado por via oral ou transdérmica sob a forma de gel ou adesivo cutâneo. A escolha da via é baseada na preferência e nos riscos individuais de cada mulher.



