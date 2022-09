Esclerose Múltipla: por que afeta mais mulheres do que homens?

Na terça-feira (30) é celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre a EM (Esclerose Múltipla). É uma data de extrema importância para os pacientes de EM e seus familiares, representando uma conquista fundamental na luta pela divulgação e pelo reconhecimento da doença no cenário nacional. A esclerose múltipla, é uma doença crônica que pode afetar o cérebro, a medula espinhal e os nervos ópticos. Pode causar problemas de visão, equilíbrio, controle muscular e outras funções básicas do corpo.





O Dr. Alexandre Lucidi, médico geneticista, atuante em Neurogenética e Neuroimunologia é pesquisador e voluntário em ações de conscientização sobre a esclerose múltipla na Associação de Pacientes do Estado do Rio de Janeiro, que alerta que mulheres com esclerose múltipla superam os homens com a doença aproximadamente na proporção 3 para 1, e com diferenças ambientais e imunológicas. Especificamente, as mulheres são mais propensas a desenvolver doenças autoimunes. De fato, quase 7 em cada 10 pessoas com doenças autoimunes são mulheres.

A diferença pode estar em uma proteína do sistema imunológico chamada interleucina-33 (IL-33), pois ela ajuda as células do sistema imunológico a se comunicarem. Outra razão pela qual mais mulheres desenvolvem esclerose múltipla do que homens pode ter a ver com hormônios reprodutivos. Antes da puberdade, meninos e meninas tendem a ter EM aproximadamente na mesma proporção. Mas, à medida que meninos e meninas entram na adolescência e na idade adulta, quando os corpos masculino e feminino produzem hormônios diferentes, as mulheres começam a ter EM em taxas mais altas do que os homens. Essa diferença leva os pesquisadores a considerar uma possível ligação entre os hormônios sexuais masculinos e femininos e a esclerose múltipla.

