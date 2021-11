Londrina terá 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres

A partir deste sábado (20) até 10 de dezembro (Dia Internacional dos Direitos Humanos), a Prefeitura de Londrina promoverá ações de conscientização sobre a garantia e defesa dos direitos das mulheres.

Diversos eventos, como campanhas envolvendo o fim da violência doméstica e familiar, feiras, rodas de conversa, palestras, ciclos de formação e capacitações, sensibilização e outras ações estão no cronograma oficial da Campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres.

O objetivo é mobilizar a população e as organizações que atuam na área sobre a importância do engajamento na prevenção e eliminação de todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Por isso, a campanha engloba o dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado (20); o dia 25 de novembro, data que marca o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres; e termina no dia 8 de dezembro, véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é 10 de dezembro.





A secretária municipal de Políticas para as Mulheres de Londrina, Liange Doy Fernandes, explicou que a intenção é promover discussões sobre a violência contra a mulher, mostrar quais são as políticas públicas existentes em Londrina e divulgar os serviços disponíveis para o atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar.





Para ela, é preciso falar sobre a violência doméstica, porque aumentou muito o número de casos com o advento da pandemia, pois muitas mulheres passaram a conviver por um período de tempo maior na presença dos agressores, o que eleva nossa preocupação para esse fato.

“Acredito que falando sobre o assunto e conscientizando a população sobre a importância da mudança comportamental, principalmente por parte dos homens, nós conseguiremos alcançar uma sociedade mais justa, igualitária, equitativa e sem violência para as mulheres. Os 21 dias de ativismo chamam a atenção de toda a sociedade para o enfrentamento a todas as formas de violência contra a mulher”, ressaltou a secretária.





Assim como em anos anteriores, todas as atividades são gratuitas e têm o apoio do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher). Para a presidente do CMDM, Rosalina Batista, a integração de vários órgãos do poder público com o Conselho Municipal e a sociedade civil é primordial para o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres, pois são elas que ajudam a garantir a efetivação dos direitos femininos.





Entre os destaques desta edição estão a 2º Expocond: Feira de Negócios para Condomínios de Londrina e Região. Ela é uma feira de negócios do mercado condominial de Londrina e região e visa divulgar os serviços ofertados pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e pela Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, em atenção à Lei Estadual nº 20.145/2020.





Essa legislação paranaense obriga os condomínios a comunicarem os órgãos de segurança pública sempre que houver alguma ocorrência ou indícios de ocorrência de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.





Por isso, para falar sobre o assunto, a secretária Liange Doy Fernandes e a Juíza de Direito do 1º. Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Londrina, Zilda Romero, farão uma palestra nesta sexta-feira (19), às 18h, no Shopping Aurora. Todos os síndicos, zeladores, gerentes de condomínios e administradores estão convidados para participar. A entrada é gratuita.





Outra ação de destaque será a roda de conversa sobre os serviços da Diretoria de Atendimento Especializado à Mulher. Ela será realizada em quatro oportunidades, para atender aos servidores da saúde.





Na segunda-feira (22), às 9h e às 13h30, e terça-feira (23), às 13h30, as rodas de conversa serão com os profissionais da Daps (Diretoria de Atenção Primária à Saúde). Já quarta-feira (24), às 9h, participarão os profissionais da Dues (Diretoria de Urgência e Emergência em Saúde) e da DSCS (Diretoria de Serviços Complementares de Saúde).





Cronograma:





19/11

Horário: 14h às 21h

Atividade: 2º Expocond – Feira de Negócios para Condomínios de Londrina e Região

Público-alvo: síndicos, zeladores, gerente de condomínios e administradores

Local: Shopping Aurora





Horário: às 18h

Atividade: Palestra sobre violência doméstica e familiar contra a mulher e a atuação da Secretaria de Políticas para as Mulheres

Público-alvo: síndicos, zeladores, gerente de condomínios e administradores

Local: Shopping Aurora





20/11

Horário: 9h às 18h



Atividade: 2º Expocond – Feira de Negócios para Condomínios de Londrina e Região



Público-alvo: síndicos, zeladores, gerente de condomínios e administradores



Local: Shopping Aurora







Atividade: Campanha “As Néias querem saber” – relatos de situações que envolvem violência contra a mulher



Público-alvo: Mulheres em geral



Local: Facebook Néias Observatório de Feminicídios Londrina e Instagram @neiasobservatoriolondrina





Horário: 9h às 19h



Atividade: 2ª Feira Afrocriativos de Londrina



Público-alvo: Aberto ao público



Local: Concha Acústica – Praça 1° de Maio – Centro





Horário: 15h às 17h



Atividade: Dia Nacional da Consciência Negra



Público-alvo: Aberto ao público



Local: Auditório Vila Nova Artigas, na Secretaria Municipal de Cultura





22/11

Horário: 9h e 13h30



Atividade: Roda de conversa sobre os serviços da Diretoria de Atendimento Especializado à Mulher, Secretaria de Saúde e SMPM



Público-alvo: Servidores da Daps (Secretaria de Saúde)



Local: Google Meet





23/11

Horário: manhã



Atividade: Palestra sobre relacionamento abusivo, com a secretária de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes



Público-alvo: Público dirigido



Local: Google Meet





Horário: 13h30



Atividade: Roda de conversa sobre os serviços da Diretoria de Atendimento Especializado à Mulher, Secretaria de Saúde e SMPM



Público-alvo: Servidores da Daps (Secretaria de Saúde)



Local: Google Meet





24/11

Horário: 9h



Atividade: Roda de conversa sobre os serviços da Diretoria de Atendimento Especializado à Mulher, Secretaria de Saúde e SMPM



Público-alvo: Servidores da DSCS e Dues (Secretaria de Saúde)



Local: Google Meet





25/11

Horário: 13h30



Atividade: Ciclo de formação e capacitação para mulheres atendidas pela SMPM



Público-alvo: Mulheres atendidas pelo CAM e pelo COM



Local: Auditório da Unicesumar, na Av. Santa Mônica, 450





Atividade: Divulgação de vídeos nas redes sociais sobre os serviços da Diretoria de Enfrentamento a violência contra a mulher da SMPM



Público-alvo: Mulheres em geral



Local: Mídias Sociais da SMPM





Atividade: Campanha Sinal Vermelho contra a violência doméstica na rede de farmácias de Londrina



Público-alvo: Profissionais do setor de Farmácia



Local: Mídias Sociais CRF/PR e SMPM





29/11

Horário: 14h



Atividade: Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica LIGUE 180 e Disque 100



Público-alvo: PML/SMPM MMFDH/ ONDH/



Local: Presencial no MMFDH (Distrito Federal)





Horário: 14h



Atividade: RH para Elas – Como se comportar em uma entrevista de emprego/ Como usar as redes sociais



Público-alvo: Mulheres atendidas pelo CAM e pelo COM



Local: Google Meet





30/11

Horário: 9h



Atividade: Transversalidade com alunos do IFPR (Instituto Tecnológico Federal do Paraná)



Público-alvo: Alunos e alunas do curso Técnico de Enfermagem



Local: CAM





Horário: 14h



Atividade: RH para Elas – Estética pessoal



Público-alvo: Mulheres atendidas pelo CAM e pelo COM



Local: Google Meet





1º/12



Atividade: RH para Elas – Competências profissionais



Público-alvo: Mulheres atendidas pelo CAM e pelo COM



Local: Google Meet





02/12

Horário: 8h30



Atividade: Transversalidade com alunos do IFPR (Instituto Tecnológico Federal do Paraná)



Público-alvo: Alunos e alunas do curso Técnico de Enfermagem



Local: SMPM





Horário: 14h



Atividade: RH para Elas – Legislação trabalhista para mulheres



Público-alvo: Mulheres atendidas pelo CAM e pelo COM



Local: Google Meet





03/12

Horário: 9h



Atividade: Roda de conversa sobre a mulher com deficiência e o mercado de trabalho.



Público-alvo: Aberto ao público



Local: Google Meet





Horário: 14h



Atividade: RH para Elas – Empregabilidade e escolarização



Público-alvo: Mulheres atendidas pelo CAM e pelo COM



Local: Auditório da Unicesumar, na Av. Santa Mônica, 450





07/12

Horário: 8h30



Atividade: Transversalidade com alunos do IFPR (Instituto Tecnológico Federal do Paraná)



Público-alvo: Alunos e alunas do curso Técnico de Enfermagem



Local: SMPM





08/12

Horário: 8h30



Atividade: Transversalidade com alunos do IFPR (Instituto Tecnológico Federal do Paraná)



Público-alvo: Alunos e alunas do curso Técnico de Enfermagem



Local: SMPM





Horário: 19h



Atividade: Talk Show: Direitos Humanos das Mulheres



Público-alvo: Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher



Local: A definir