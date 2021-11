Maringá: Mentoria de empregabilidade à população LGBTI+ recebe inscrições até segunda

Encerra-se nesta segunda-feira (22) o prazo para inscrições na mentoria gratuita voltada à empregabilidade da população LGBTI+ residente em Maringá (Noroeste). Para se inscrever, é preciso preencher um formulário on-line ( acesse aqui ) disponibilizado pela Prefeitura.





A iniciativa do Executivo é em parceria com o projeto WORKERS+, da Consultora em Recursos Humanos, Liliane Lopes Rodrigues, e abordará a construção de currículo atrativo e assertivo, construção e orientação sobre o uso correto das plataformas digitais de trabalho e preparação com simulação de entrevistas de emprego para aqueles que estiverem desempregados.

Os encontros serão aos sábados, das 9h às 11h e das 14h às 16h, com duração de 30 minutos, aproximadamente.

Os atendimentos serão online e individuais.