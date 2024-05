Mães de primeira viagem precisam se informar sobre violência obstétrica e direitos, dizem especialistas

"É preciso entender que existem aspectos que podemos ajustar durante a gestação, mas também reconhecer que muitas coisas estão fora do nosso controle, especialmente para quem está tentando engravidar. O tempo varia muito de pessoa para pessoa –algumas engravidam rapidamente, enquanto outras não, porque esses fatores não estão completamente sob nosso controle. É fundamental se informar sobre o processo", diz a obstetra Larissa Cassiano.

Jovens mães voltam a estudar, mas têm dificuldades com machismo e excesso de demandas

Entenda seus direitos







Durante a gravidez, é essencial conhecer as leis trabalhistas que contemplam gestantes, como a licença maternidade de 120 dias, que pode ser estendida por mais 60 dias após a alta hospitalar caso o bebê seja prematuro.



E desde o começo da gestação até cinco meses após o parto, é um direito a estabilidade no emprego e não é possível a demissão sem justa causa. A gestante também tem direito a faltar ao trabalho para consultas e exames médicos, com devida justificativa.

Publicidade



Além disso, caso a função exercida ofereça algum risco à saúde da gestante ou do bebê, é possível solicitar uma mudança temporária de cargo. Em termos de saúde pública, a gestante tem direito a acompanhamento pré-natal pelo SUS (Sistema Único de Saúde) ou pelo seu plano de saúde.



Desde de 27 de novembro de 2023, a Lei Orgânica da Saúde "permite a presença de um acompanhante tanto nas consultas pré-natais quanto no parto. Muitas pessoas pensam apenas na presença do acompanhante durante o parto, mas ele também pode estar durante as consultas", afirma Cassiano.

Publicidade



Ela diz que isso pode "pode ajudar a inibir a violência obstétrica, pois a presença de uma segunda pessoa, que observa a situação de uma perspectiva diferente, pode proporcionar suporte e aumentar a segurança da gestante".