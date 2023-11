Mulheres conquistam mais medalhas que os homens no Pan

O Brasil brilhou em Santiago e atingiou os melhores resultados em todas as edições dos Jogos Pan-americanos. E quem brilhou mesmo foram as mulheres da delegação. Das 205 medalhas - 66 de ouro, 73 de prata e 66 de bronze, com novo recorde do total de ouros, a maioria veio das mulheres.





Entre os atletas brasileiros que mais vezes subiram ao pódio, há três mulheres, comprovando que o desempenho do país depende cada vez mais do talento e do esforço feminino.

Dos 66 ouros, as mulheres foram responsáveis por 33 deles, 29 masculinos e quatro em disputas mistas. No total, 95 para as mulheres, 92 para os homens e 18 para as equipes mistas.





Não por acaso, são três mulheres as que tiveram mais medalhas da delegação, com cinco pódios no total. Bárbara Domingos (ginástica rítmica) com três de ouro e duas de prata; Stephanie Balduccini (natação), com uma de ouro, três de prata e uma de bronze; e Flávia Saraiva (ginástica artística), com quatro de prata e uma de bronze.

No masculino, destaque para os nadadores Guilherme Costa, com quatro de ouro e Guilherme Caribé, com três de ouro e uma de prata.





“Eu soube ontem que sou a maior medalhista do Brasil nos Jogos. É muito gratificante saber que em tantos esportes eu fui a que sai com mais medalhas. Fico muito feliz e realizada porque isso é fruto de muito trabalho feito em conjunto com a minha equipe técnica”, comenta Bárbara Domingos.





Para Ney Wilson, diretor de Esportes do COB e subchefe de missão em Santiago, a evolução feminina é fruto de um trabalho diferenciado para homens e mulheres, com espaço para ser ampliado.





“Sem dúvida nenhuma as mulheres têm feito a diferença em nosso resultado final. Muitas modalidades estão entendendo a importância do trabalho específico e diferenciado entre homens e mulheres. Hoje em dia boa parte das Confederações estão trabalhando nesse sentido e isso está fazendo uma grande diferença. A gente entende que algumas modalidades não estão tão avançadas no trabalho com o feminino, o que acaba possibilitando uma evolução mais rápida”, afirmou.