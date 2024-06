Sanepar promove curso de hidráulica para mulheres neste sábado em Londrina

A Sanepar informa que ainda há vagas para mulheres que queiram participar do curso básico de manutenção hidráulica residencial deste sábado (15) em Londrina. Este é mais um evento gratuito promovido com o objetivo de preparar mulheres para identificar e consertar pequenos vazamentos de água, além de obter conhecimento sobre como deve ser feita a correta ligação do imóvel na rede coletora de esgoto.





O curso será ministrado das 9h às 17h, com direito a almoço, material didático e certificado. Será na sede da Cooper Região, localizada na Rua Saturnino de Brito, 93, no Jardim Kase.

A candidata precisa ter no mínimo 18 anos e fazer inscrição prévia pelo telefone (43) 99123-0757, com Adriana.





A proposta do curso exclusivo para mulheres está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especificamente ao ODS 5, que trata da Igualdade de Gênero.

O curso faz parte do Programa de Intervenção Socioambiental em Obras de Saneamento da Sanepar e prevê 30 ações até dezembro de 2024. O Programa é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal e atende à Portaria n° 464/2018, do Ministério da Cidades, como requisito para as obras de saneamento financiadas pela Caixa. Em Londrina, o contrato de R$ 103 milhões prevê obras de ampliação do sistema de abastecimento de água.





Serviço

Curso de Manutenção Hidráulica Residencial para Mulheres

Conteúdo: passo a passo da manutenção hidráulica, identificação e conserto de pequenos vazamentos, como fazer a correta ligação do imóvel na rede coletora de esgoto

Data: 15 de junho, sábado

Horário: das 9h às 17h, incluindo almoço, materiais e certificado

Local: Cooper Região, Rua Saturnino de Brito, 93, no Jardim Kase, Londrina

Público Alvo: mulheres, a partir dos 18 anos

Inscrições gratuitas pelo telefone (43) 99123-0757, com Adriana.

Vagas Limitadas!