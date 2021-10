Observatório Néias organiza reunião sobre feminicídio em Londrina

O Néias-Observatório de Feminicídios Londrina promove sua primeira reunião aberta, com o tema “Feminicídio em debate”, no dia 16 de outubro. O encontro debate a legislação, as nuances e perspectiva do grupo sobre a temática.



O feminicídio - o grupo explica que o feminicídio é consequência de atos individuais ou coletivos direcionados a mulheres específicas. Contudo, esses atos compõem um fenômeno estrutural por serem resultado dos modos como se organizam as relações das pessoas na vida em sociedade. Quando essa organização social incide nas relações de gênero como relações de poder, em que mulheres enquanto grupo são subalternas, essa estrutura resulta num modo letal de governança dos corpos e da vida das mulheres.



A reunião terá início às 10h por meio da plataforma zoom. Para participar basta preencher a breve inscrição abaixo. O link para acesso à sala será enviado para o e-mail fornecido. O Néias também disponibiliza um material selecionado para munir com informações prévias as participantes, acesse pelo segundo link abaixo.





Serviço: ‘Feminicídio em debate’

Data: 16 de outubro de 2021

Horário: 10h

Link para inscrição