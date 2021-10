Palestra virtual aborda tipos de câncer mais comuns entre as mulheres

Como parte de uma série de atividade com profissionais que abordam diferentes assuntos da saúde da mulher, a Prefeitura de Londrina promove a palestra virutal ,“Cânceres de útero, ovário e mama”, nesta quarta-feira (20), às 17h. A campanha busca incentivar as mulheres a praticarem o autocuidado e orientar sobre os cânceres que mais acometem essa população, a Prefeitura de Londrina está realizando a Campanha Outubro Rosa



Os três cânceres debatidos na palestra têm estimativa de quase 90 mil casos novos em todo o país, neste ano. Para falar sobre o assunto, estarão a mastologista da Unidade de Mama do Cismepar, Beatriz Daou Verenhitach, e o ginecologista e obstetra Marcos André da Silva, que atua na Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e de Ibiporã.

A mediação ficará a cargo da enfermeira e coordenadora de Saúde da Mulher da SMS, Priscila Colmiran. Ela adiantou que a palestra trará quais os principais fatores de risco, sinais e sintomas, quais exames são importantes para rastreamento e diagnóstico precoce, e como funciona a rede de atendimento no Município. “E, visando a qualidade de vida, o que pode ser feito para minimizar ou reverter os fatores de risco”, completou.





Com transmissão ao vivo pelo Google Meet, a palestra pode ser acessada pelo link e não é necessária inscrição prévia. Esta ação é oferecida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), juntamente com as secretarias municipais de Saúde e de Políticas para as Mulheres (SMPM). Conta também com parceria do Departamento de Saúde Coletiva (DESC) da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

A presidente do CMDM, Rosalina Batista, explicou que as lives são organizadas pela Comissão de Saúde da Mulher do conselho e, para a Campanha Outubro Rosa, trazem convidados de outras entidades e órgãos para contribuir com orientações que tragam qualidade de vida para a mulher. “Sabemos que muitas mulheres não procuram as unidades de saúde por falta de informação ou de tempo, e também que prevenir e diagnosticar essas doenças são ações muito importantes. Então, que nesta quarta (20) elas assistam a

live, tirem suas dúvidas e, quando puderem, reservem um tempo para cuidar de si mesmas. O câncer de colo de útero pode ser 100% prevenido, mas o de ovário é silencioso e demora para mostrar seus sintomas. E temos uma rede municipal pronta com oferta de exames, mas para isso a mulher precisa ir até a unidade de saúde”, frisou.





De acordo com a coordenadora da Comissão de Saúde da Mulher do CMDC e servidora da SMPM, Elaine Galvão, o principal objetivo das palestras é transmitir informações, acolher e elucidar dúvidas sobre temas centrais da saúde das mulheres. “Entendemos que a informação é a primeira condição para a adoção de práticas de autocuidado e de acesso à saúde”, disse.





Os temas das palestras virtuais das semanas anteriores foram “Qualidade de vida e saúde da mulher” e “Planejamento reprodutivo”. Na próxima semana, dia 27, o assunto debatido será “Saúde mental e bem-estar”. “Em todos os encontros, contamos com a participação de profissionais especialistas no assunto. Temos a preocupação de levar informações pautadas em evidências científicas, mas procuramos, também, promover um espaço de diálogo e reflexão sobre os obstáculos enfrentados pelas mulheres que comprometem o autocuidado e o acesso à assistência à saúde”, complementou Galvão.