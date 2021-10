Conheça sete mudanças no corpo que exigem uma mamografia

O grande consenso entre especialistas em oncologia é que toda forma precoce de detecção de um câncer aumenta as chances de cura. No caso do câncer de mama, durante o Outubro Rosa, o Centro de Oncologia do Paraná alerta para uma desinformação perigosa: o autoexame de toque não é suficiente para assegurar que se está livre da doença, que em 2021 totalizará 66,2 mil novos casos segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA). O valor representa um risco estimado de 61,61 casos novos a cada 100 mil mulheres.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“O autoexame, recomendado a partir dos 20 anos de idade com periodicidade mensal, é uma alternativa para pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) e que necessitam esperar, às vezes, por meses por uma mamografia”, diz Emanuella. “No entanto, ele não tem 100% de eficácia e jamais deve substituir o exame clínico, que deve ser feito a cada 2 anos pelas mulheres que chegam aos 30 anos de idade. Há, sim, indícios a que todas as mulheres devem ficar atentas para agendar uma mamografia fora desse prazo, que garante 97% de acerto nos diagnósticos de câncer de mama”.

Continua depois da publicidade





A palpação das mamas entre o 4º e 6º dia após o fim do fluxo menstrual é a essência do autoexame, explica Emanuella. Esse gesto deve ser realizado em frente ao espelho: a mulher deve observar se há deformação ou alteração no formato das mamas, abaulamentos ou retrações e feridas ao redor do mamilo. “Durante o banho ou deitada, é necessário tentar sentir a presença de caroços nas mamas, axilas e observar se há secreção nos mamilos”, alerta.





Nódulo ou caroço

Continua depois da publicidade

“É um dos principais a indicar o sintoma de um câncer, mas nem sempre significa, já que infecções e cistos também geram nódulos”.



Secreção de líquido pelo mamilo

“O mamilo pode secretar sangue ou um líquido quando o câncer de mama está se instalando no organismo. No caso de odor forte, o sinal de alerta é ainda maior”.





Alteração do tamanho da mama

“O tumor do câncer pode deformar os tecidos mamários, o que faz a mama crescer, por conta de inchaço, ou mesmo diminuir, por retração de tecido”.





Vermelhidão

“A vermelhidão na pele ou na aréola da mama, ocasionalmente, pode representar alguma infecção ou inflamação, mas também consta como um sintoma do câncer de mama”.





Inchaço e nódulos nas axilas

“Caso parecido com a vermelhidão: pode ser apenas uma inflamação ou infecção, mas também é um indício do tumor. Consulte sempre um especialista, em qualquer alerta”.





Afundamento do mamilo

“A inversão do ângulo do mamilo pode representar o surgimento de um tumor atrás da aréola, em uma localização específica. Nesse caso, o afundamento ocorre por conta do tumor puxar internamente essa área do corpo”.





Endurecimento da pele da mama, semelhante a casca de laranja.

“A alteração da textura da pele da mama, com uma semelhança de ‘casca de laranja’, é um dos principais sintomas do câncer inflamatório. Isso ocorre porque obstrui os vasos sanguíneos na região e, assim que observado, um médico deve ser procurado urgentemente”.